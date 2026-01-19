¿Dónde lloverá esta semana? Este es el pronóstico del Ideam para el 19 al 23 de enero

En Bogotá se pronostica cielo parcialmente nublado y no se descartan lluvias en horas de la tarde. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido su pronóstico del tiempo para la semana del 19 al 23 de enero. De acuerdo con la entidad, para los próximos días se esperan lluvias en el occidente y centro de la región Caribe, el norte y occidente de la Andina y amplios sectores de las regiones Pacífica y Amazonia. Las lluvias más intensas se presentarían entre lunes y miércoles, mientras que es probable que disminuyan durante jueves y viernes.

Le puede interesar: Ni los rincones más “vírgenes” del Caribe escapan a los plásticos en Colombia

Puntualmente, en Bogotá se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias por sectores en horas de la tarde. La temperatura mínima estaría cercana a los 8 °C y la máxima entre los 18 °C y 20 °C.

Pronóstico por días

Para lo que resta de la jornada de este lunes, de acuerdo con el instituto, se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas, en varios sectores de la región Pacífica y del Eje Cafetero. También se esperan lluvias moderadas en áreas de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Caquetá y Putumayo. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones entre parcial a mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas e intermitentes. El resto del país mantendrá condiciones secas.

El martes 20 de enero, según el pronóstico, se prevé una disminución de las lluvias en las regiones Pacífica, Amazonia y el Eje Cafetero. Sin embargo, las precipitaciones de mayor intensidad se mantendrán en algunos sectores de los departamentos de Cauca, Nariño y especialmente en Caldas. En la región Caribe, podrían presentarse lluvias dispersas en el departamento de Córdoba y, en la región Andina, en sectores de Santander, Norte de Santander, Antioquia y Tolima. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera un aumento de la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas a lo largo del día.

Lea también: El corredor que genera deforestación y desplaza a los indígenas nukak y jiw

El miércoles las lluvias aumentarían en diversas zonas del Pacífico continental y marítimo, principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Las precipitaciones podrían intensificarse hacia el oriente del Amazonas y en la región Andina, puntualmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. Por otro lado, en la región Insular del Caribe, se espera cielo parcialmente nublado y lluvias intermitentes.

El jueves 22 de enero se espera que disminuyan las lluvias en las regiones Pacífica y Andina. En cambio, en la Amazonia, especialmente en el suroriente del departamento de Amazonas, se prevé un aumento de lluvias sectorizadas. En las regiones Orinoquía y Caribe se pronostica que predominen las condiciones de tiempo seco, con cielos parcialmente despejados a parcialmente nublados. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Finalmente, el viernes se presentaría una reducción generalizada de las lluvias en gran parte del país. No obstante, comunicó el Ideam, se esperan algunas precipitaciones ligeras a moderadas en la región Pacífica y en el sur de las regiones Amazonia y Andina, especialmente en el occidente del departamento de Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente del departamento del Tolima y, en general, en los departamentos de Putumayo y Amazonas. En la región Insular del Caribe se espera cielo despejado a parcialmente nublado, con condiciones de tiempo seco.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜