¿Dónde lloverá este miércoles 17 de junio? Esto dice el Ideam

En la región Andina, posterior a una mañana mayormente seca con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un incremento en la nubosidad. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este miércoles, 17 de junio, en el que se espera una disminución de las lluvias en gran parte del país.

La entidad precisó que, en todo caso, existe la probabilidad de precipitaciones en sectores dispersos del Pacífico, norte de la región Andina, sur y centro del Caribe y oriente de la Orinoquía.

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"En la región Andina, posterior a una mañana mayormente seca con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un incremento en la nubosidad acompañada de precipitaciones en horas de la tarde y noche sobre parte de los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander y Norte de Santander“, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

Por su parte, en la región Caribe, se espera que se presenten lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y noche sobre el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar, y sobre la Sierra Nevada de Santa Marta.

“En la región Pacífica se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde e inicios de la noche, en gran parte de Chocó, centro y borde costero de Cauca y Valle del Cauca y centro de Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el occidente de Nariño y Cauca”, precisó la entidad.

☔ ¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Eliana Fonseca, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este martes se podrían presentar lluvias ligeras, en particular en el sur de la ciudad.

“Durante la tarde, se espera un cielo mayormente nublado con probabilidad de ocurrencia de lloviznas en sectores del norte y sur de la ciudad. Para las horas de la noche, se prevé predominio de tiempo seco en la capital con cielo mayormente nublado”, precisó Fonseca, a través de un comunicado.

☔ Este es el pronóstico para las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se esperan condiciones de nubosidad dispersa con probabilidad de precipitaciones ligeras en horas de la mañana y la tarde (T. máx.: 35 °C),

• Cartagena: Son probables lloviznas intermitentes en horas de la mañana y la tarde, con una noche seca (T. máx.: 35 °C).

• Bucaramanga: Se esperan cielos de parcial mayormente nublados con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde (T. máx.: 27 °C).

• Medellín: Posterior a una mañana seca, se espera crezca la nubosidad y se presenten lloviznas y lluvias moderadas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).

• Tunja: Se espera una jornada seca, con incrementos de nubosidad en horas de la tarde. (T. máx.: 19 °C).

• Cali: Son esperadas lluvias de ligeras a moderadas en la jornada, especialmente en horas de la tarde (T. máx.: 30 °C).

• Popayán: Se prevén lloviznas intermitentes en horas de la tarde e inicios de la noche. (T. máx.: 26 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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