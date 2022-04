El 60% de las especies de cactus está en peligro por el cambio climático

El estudio analiza 408 especies de cactus, es decir, una cuarta parte de todas las especies conocidas. Foto: Pixabay

En nuestro imaginario está que los cactus viven en desiertos, que resisten las altas temperaturas y que se pueden adaptar a diversos climas, pero no, no es así. No todos son habitantes de estos climas áridos. Algunos de ellos viven en selvas tropicales, otros habitan en climas fríos y otros hacen presencia en zonas de gran altura. (Lea: El cambio climático influyó en la lluvia de los huracanes en 2020)

Y aunque son una especie bastante diversa, una nueva investigación publicada en la revista Nature Plants ha logrado establecer que pueden estar en peligro a medida que el planeta se vuelve más cálido. Para el estudio se analizaron 408 especies de cactus, es decir, una cuarta parte de todas las especies conocidas y estudiaron cómo su rango geográfico podría cambiar bajo tres trayectorias diferentes para el calentamiento global en este siglo.

Los resultados mostraron que cerca del 60% de las especies de cactus se enfrentarán a climas menos hospitalarios en las próximas décadas debido al calentamiento global. Los investigadores explicaron que sí se añaden otros factores, como la pérdida de hábitats o la degradación del medio natural, hasta 90% de los cactus podrían estar amenazados de extinción de aquí a 2070, tres veces la estimación actual.

Bárbara Goettsch, autora del estudio y presidenta de Cactus and Group de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aclaró a The New York Times que es ese estrecho gusto por entornos particulares, lo que hace que ciertos cactus sean vulnerables al cambio climático y a otras amenazas. “Si solo lo encuentras en un área muy pequeña, y alguien viene y lo ara para cultivar lo que quiera, toda la población desaparece”, añadió. (Puede leer: Jacobo Arango, el colombiano autor de uno de los informes clave de cambio climático)

Las zonas de En la actualidad, los cactus están amenazados principalmente por la expansión de la agricultura, la degradación del medio natural, la pérdida de biodiversidad y su recolección para diversos fines.

Incluso sin cambio climático, los cactus “constituyen uno de los grupos de organismos más amenazados del planeta”. Más del 30% de ellos están clasificados como amenazados de extinción, señalan los autores. que se podrían ver más afectadas por el cambio climático son aquellas en las que existe una mayor diversidad de especies, como la Florida, el centro de México y grandes extensiones de Brasil. “A los cactus que viven en los árboles les va especialmente mal, quizás porque sus vidas están muy entrelazadas con las de otras plantas”, apuntó Goettsch.

