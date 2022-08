El barco atunero captado en Bahía Solano no podía pescar en ese lugar: Minambiente

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

En la noche de este 29 de agosto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, publicó un breve video en sus redes sociales. En él explicó cuáles eran los hallazgos que habían hecho, luego de indagar por el barco atunero que fue captado en Bahía Solano y que desató una controversia al atrapar, en su red, varios delfines (aunque buzos de la embarcación estaban ayudando a liberar). (Lea Un rinoceronte en Colombia: la mala idea de compararlo con los hipopótamos de Escobar)

Según dijo Muhamad, el barco Taurus 1, tenía permiso para pescar, pero el problema es que no estaba ejerciendo esa actividad en la zona permitida. “La autorización del Puerto de Tumaco era para realizar la pesca a 30 millas de la costa y el barco estaba a 22 millas. Por lo tanto, no estaba autorizado para realizar la pesca en ese lugar”, aseguró la ministra de Ambiente.

En este caso, señaló, la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) pidió que la embarcación regresara al Puerto de Buenaventura. Luego de que lo haga, iniciará el proceso de investigación y sancionatorio.

Dada las denuncias de los colombianos al barco Taurus I, junto a las autoridades públicas determinamos que:

El barco contaba con permiso para realizar la actividad, más no estaba autorizado para efectuar la pesca en el lugar que se encontraba; ya que el permiso era a 30 millas. pic.twitter.com/q77D6TkBCO — Susana Muhamad (@susanamuhamad) August 30, 2022

Como ya habíamos contado en este artículo, Taurus 1 es una embarcación con bandera extranjera que, al parecer, le presta sus servicios a la empresa colombiana Mar Atún Limitada. Esta situación también ha puesto sobre la mesa otra vieja discusión: los impactos de algunas técnicas que utiliza la pesca industrial.

En este caso, como le dijo a El Espectador la Agenda del Mar, una organización con más de 30 años de experiencia en la conservación de los océanos, lo que sucede es que “un helicóptero ubica la mancha de los atunes. Luego el barco llega al punto y tira una red que tiene varios kilómetros. El barco rodea a la mancha de atún y la recoge. Pero en esas ‘manchas’ hay mucha actividad, no solo atunes. Hay tortugas, rayas, tiburones, otros peces que no tienen interés comercial y delfines. Vimos los delfines, pero no sabemos qué está pasando debajo del agua”.

Lea las últimas noticias sobre ambiente en El Espectador.