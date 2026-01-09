El curioso caso de la gorila que dio a luz a gemelos en los primeros días del año

Los gorilas de montaña son una subespecie de la que solo quedan dos poblaciones en libertad. Una de ellas se encuentra en África Central, en donde se dio el nacimiento. Foto: Parque Nacional Virunga

La familia más grande de gorilas de montaña (Gorilla beringei berengei)del Parque Nacional Virunga, en República Democrática del Congo, sigue creciendo. El 3 de enero se reportó un nacimiento inusual: Mafuko, una de las hembras de la familia, dio a luz a gemelos en el primer nacimiento registrado durante 2026 en esa área protegida.

Los dos individuos son machos, como estableció el personal del parque en observaciones posteriores, y parecen encontrarse en buenas condiciones de salud.

“Los nacimientos de gemelos entre gorilas de montaña son poco frecuentes y presentan desafíos adicionales, especialmente durante los primeros meses, cuando las crías dependen completamente de su madre para su cuidado y transporte”, explicó el Parque en un comunicado.

Con estos dos individuos, la familia alcanza un total de 59 gorilas. Según el área protegida, con este nacimiento se implementarán medidas adicionales al monitoreo y protección de los gorilas, con el fin de observar el crecimiento de los gemelos y garantizar su supervivencia.

“Mafuko nació en la familia Kabirizi el 23 de mayo de 2003. Tras el asesinato de su madre a manos de individuos armados el 8 de junio de 2007, permaneció con la familia Kabirizi junto a su hermana Tumaini. En enero de 2013, durante la separación de la familia Kabirizi, Mafuko se unió a la familia Bageni. Tres años después, su hermana Tumaini se unió a ella en la familia Bageni tras una interacción entre los grupos”, contó el Parque Virunga.

Este es el quinto parto de Mafuko, y el segundo en el que da a luz a gemelos, durante sus 22 años de vida. El anterior nacimiento de gemelos se había dado en 2016. Sin embargo, se reportó el fallecimiento de estos una semana después de su nacimiento.

La zona de reserva dijo que “el nacimiento de estos gemelos representa un acontecimiento importante para la dinámica de la familia Bageni y para los esfuerzos de conservación en curso para apoyar el crecimiento continuo de la población de gorilas de montaña en peligro de extinción dentro del Parque Nacional Virunga”.

El Parque seguirá reportando noticias sobre el nacimiento y crecimiento de estos gorilas a través de sus redes sociales.

