El envejecimiento de la población podría reducir el consumo mundial de agua hasta en un 31 %

Los científicos encontraron que, a medida que aumenta la población de adultos mayores, disminuye el consumo total de agua. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos meses, múltiples informes han alertado sobre la crisis del agua en el mundo. Por ejemplo, a principios de 2026, un informe de las Naciones Unidas alertó sobre cómo el mundo está consumiendo el agua que tiene disponible a un ritmo mucho más rápido de lo que esta se recupera.

Ahora, un nuevo estudio, en contraste, busca aportar un nuevo elemento a estas discusiones: el envejecimiento de las sociedades.

Según una investigación publicada en la revista Water Resources Research, el envejecimiento de las sociedades, como resultado de la disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, podría potencialmente disminuir las extracciones de agua hasta en un 31 % para 2050.

Lo invitamos a leer: La “bancarrota del agua”, nos estamos quedando sin reservas, advierte la ONU.

“El envejecimiento y la seguridad hídrica se reconocen ahora como retos importantes y emergentes que afectan a nuestra capacidad para alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos años. Hasta ahora, se sabía poco sobre si el envejecimiento acelerado de la población mundial tiene un efecto independiente sobre el uso del agua”, indican los autores del estudio.

Para esto, los investigadores estudiaron datos de 168 países entre 1987 y 2018, y detallaron los efectos que tienen diferentes factores con la disponibilidad del agua en el mundo.

Los datos revelaron que la demanda de agua no depende únicamente del número de personas que viven, sino que también varía en función de quiénes son esas personas. En particular, los científicos encontraron que, a medida que aumenta la población de adultos mayores, disminuye el consumo total de agua. Esto se debe a que los adultos mayores realizan actividades que requieren un menor uso de agua.

“Hemos observado que cada aumento porcentual en la proporción de población envejecida provoca una disminución del 2,17 % en el consumo de agua. Nuestros hallazgos subrayan la importancia de evaluar la relación entre los efectos adversos del envejecimiento de la población en los aspectos socioeconómicos y sus incentivos positivos para la seguridad hídrica mundial a la hora de considerar las políticas demográficas futuras”, concluyen los autores del estudio.

¿Qué dispara, entonces, la demanda de agua?

Uno de los elementos claves para entender el estudio es entender el concepto de “extracción de agua”. Este se refiere a la cantidad de agua que se toma de fuentes naturales como ríos, lagos o acuíferos para actividades como la agricultura, la industria, la generación de energía y el uso doméstico.

Según aseguran los autores del estudio, en los últimos años las extracciones han aumentado con el crecimiento de la población, en particular en actividades relacionadas con la agricultura. Esto último aumentaría considerablemente el estrés en fuentes de agua.

Esto va en consonancia con lo documentado por el informe de las Naciones Unidas, que alerta de cómo en los últimos 50 años se han perdido humedales, glaciares y acuíferos subterráneos, de los que depende el abastecimiento de agua de gran parte del planeta.

De esta manera, aunque el nuevo estudio no sugiere que el envejecimiento signifique que la población utilice menos agua de forma directa, sí apunta a que los cambios demográficos reconfiguran los patrones de consumo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜