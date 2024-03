El evento que hablará de arquitectura sostenible en Bogotá

Thomas Heatherwick es ampliamente reconocido por sus construcciones llamadas Little Island y The Vessel en Nueva York, Estados Unidos. Foto: cortesía

El próximo 21 de marzo se llevará a cabo un conversatorio sobre arquitectura sostenible con Thomas Heatherwick, diseñador británico rconocido por múltiples edificaciones en Estados Unidos y el Reino Unido. De manera más específica, el evento tendrá lugar en el auditorio Orígenes de la Universidad Ean a las 9:00 a. m., y será organizado por Foros El Espectador, Caracol Televisión, y la U. Ean.

La visita de Heatherwick a Colombia tiene como propósito diseñar la nueva Escuela de Diseño y Arte de la Universidad Ean, además de generar una conservación alrededor de los entornos urbanos en Bogotá, el desarrollo sostenible y la aplicabilidad de una de sus campañas más destacadas: “Humanise”. Esta, en pocas palabras, busca que se creen espacios de encuentro que tengan un valor especial para los ciudadanos que interactúan con ellos todos los días.

Humanise fue lanzada en octubre de 2023 y se piensa como una campaña a 10 años “para afrontar los problemas de salud pública causados por edificios aburridos e inspirar al público a exigir algo mejor”, según se lee en la página oficial de la campaña. “Esto quiere decir que las edificaciones se deben ver como espacios donde la comunidad se encuentra y hay una existencia equitativa entre los elementos del ecosistema donde está desarrollado el proyecto. Lo que busca Humanise es visibilizar la relación que existe entre los espacios y las emociones de las personas, mostrar cómo los humanos podemos percibir y acercarnos a lo que nos rodea por medio de un diseño y arquitectura que tiene un valor o sentido”, describe un comunicado del evento.

Heatherwick, por su parte, es ampliamente reconocido por sus construcciones llamadas Little Island y The Vessel en Nueva York, Estados Unidos. Se espera que el foro del próximo jueves cuente con la asistencia de Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean; Helbert Perico, miembro de la Sala general del Consejo Superior de la Ean; Sherry Lassiter, cofundadora del Center for Bits & Atoms; y Elliot Posma, líder del proyecto Heatherwick Studio.

El conversatorio que realizará Heatherwick será “Transiciones socioecológicas: urbanismo y sostenibilidad en Bogotá”, que contará con la participación de Sergio Rengifo, director de la Asociación Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes); Vanessa Velasco, secretaria de Hábitat del distrito; Germán Andrade, asesor senior de la Dirección general del Instituto Humboldt; y repetirá intervención Herbert Perico.

Las personas que deseen asistir, puede inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3TufFtB. El evento, en su totalidad, será hasta las 12:30 del medio día.

