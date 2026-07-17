El humo de incendios puede poner en jaque la final del Mundial: así se ve desde el espacio

Imagen del humo provocado por los incendios forestales en Canadá. Foto: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

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El humo de los incendios forestales que se han producido en Canadá en los últimos días está poniendo en jaque la final de fútbol. El último informe del Atmosphere Monitoring Service de Copernicus, de la Unión Europea, detalla lo que está sucediendo en varias ciudades de Estados Unidos.

Según el monitoreo de este servicio, los incendios en Canadá se están intensificando rápidamente, especialmente en el noroeste, donde las emisiones acumuladas “son comparables a los niveles observados durante los años de incendios más severos que se han producido en 2023 y 2014″.

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De acuerdo al boletín que emitió ese programa este 17 de julio, las enormes columnas de humo están deteriorando la calidad del aire en varias ciudades de Canadá y, también, en algunas de EE.UU.

Ese humo, se lee en un apartado, ya está generando alertas por una calidad del aire extremadamente mala en Nueva York y Filadelfia. También en Nueva Jersey, que será la sede de la final del Mundial de Fútbol, que se disputará el próximo domingo entre Argentina y España.

De hecho, en el caso de Nueva York, hubo alerta por los niveles insalubres de contaminación del aire que se presentaron el jueves, 16 de julio. Ese día, Ontario, en Canadá, registró el mayor total anual estimado de emisiones por incendios.

“En las últimas semanas se ha observado una clara intensificación de la actividad de los incendios forestales en Canadá. El humo de los grandes incendios, especialmente en Ontario, ya está teniendo graves repercusiones en la calidad del aire en ciudades de la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos", explicó, a través del comunicado, Mark Parrington, científico del servicio.

“Nuestros pronósticos indican que el humo continúa desplazándose hacia el este a través del Atlántico Norte, y potencialmente hacia Europa, lo que pone de manifiesto la magnitud de la contaminación causada por los incendios forestales y cómo puede viajar miles de kilómetros a través de las fronteras e impactar la calidad del aire en lugares mucho más allá de los propios incendios”, añadió.

¿Por qué son perjudiciales los incendios para la salud?

Como lo señala el Atmosphere Monitoring Service, las emisiones de partículas que resultan de los incendios forestales son perjudiciales para la salud, pues aumentan las concentraciones de material particulado.

El más preocupante es el más fino: el material particulado PM 2.5 , “uno de los contaminantes más dañinos para la salud humana, junto con muchos otros contaminantes tóxicos”.

" Algunas estimaciones sugieren que 345 millones de personas en Norteamérica y Europa estuvieron expuestas diariamente a la contaminación por PM 2.5 causada por los incendios forestales canadienses en 2023, con 70.400 muertes relacionadas con esa temporada de incendios", se lee en el boletín.

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