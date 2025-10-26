El huracán Melissa ya es categoría 4 y causará “inundaciones que amenazan la vida”

Personas caminan por una calle inundada en Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE - Orlando Barría

En la mañana de este domingo, 26 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que el huracán Melissa ya es categoría 4. En tan solo unas horas se intensificó rápidamente, y se espera que cause serios estragos en Jamaica, Haití y República Dominicana, donde ya se han presentado inundaciones. En Haití, de hecho, las autoridades ya reportaron tres muertes.

Como lo señala esa entidad en su último aviso público, Melissa puede generar “inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida y pueden ser catastróficos” hasta mediados de la próxima semana.

En el momento en el que se escribe este artículo, Melissa se encuentra a 195 km de Kingston, la capital de Jamaica, y a 450 de Guantánamo, en Cuba. Está generando vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora y olas superiores a cinco metros.

Además, está causando tormentas eléctricas y ráfagas de viento que, incluso, dice el Ideam, pueden afectar el norte de Colombia.

“Melissa es un huracán de categoría 4 en la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson. Se espera una intensificación rápida continua hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad. Se espera que Melissa sea un huracán mayor cuando toque tierra en Jamaica el lunes por la noche o martes por la mañana y en el sureste de Cuba a última hora del martes", indica el Centro Nacional de Huracanes.

¿Qué puede esperar Colombia?

De acuerdo con el Ideam, Melissa puede generar causar lluvias, tormentas eléctricas y fuerte oleaje en el Caribe colombiano. Por eso, emitió alerta de “Aviso” para La Guajira y el Magdalena. Ese estado indica que las autoridades deben tomar medidas para proteger la vida y las propiedades.

Esos departamentos deben “mantener activos los protocolos, planes de contingencia y todas las acciones de seguimiento y vigilancia en función de preparación ante posibles cambios de condiciones océano-meteorológicas en las próximas horas”.

Así mismo, el Ideam emitió alerta de “Vigilancia” para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, el Ideam recomienda a toda la población que tomen medidas de prevención y de seguridad como “evitar acercarse a corrientes de agua y no permanecer en zonas abiertas durante las lluvias”.

