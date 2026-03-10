El manatí “Ciruelito” vuelve al mar tras sobrevivir a redes, tiburones y una termoeléctrica

La liberación se realizó en el sector de Punta Venado, cerca del lugar donde había sido rescatado, en la zona costera de Santa Marta. /CORPAMAG Foto: CORPAMAG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Ciruelito” ya está de vuelta en el mar. CORPAMAG, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina anunciaron que este manatí volvió a su hábitat natural en el Caribe colombiano tras completar un proceso de un año de rehabilitación.

La liberación se realizó en el sector de Punta Venado, cerca del lugar donde había sido rescatado, en la zona costera de Santa Marta. Allí, “Ciruelito” retomó su camino en el océano después de uno de los procesos de recuperación más complejos registrados recientemente para esta especie en el Magdalena.

Puede ver: Comunidades de Colombia y otros países piden a la CIDH reglas para cerrar proyectos fósiles

Según las entidades, el caso se convirtió en “una historia de supervivencia” que movilizó durante meses a veterinarios, biólogos y equipos de rescate, quienes acompañaron su recuperación hasta lograr que el animal estuviera en condiciones de regresar a la vida silvestre. Hay que recordar que “Ciruelito” fue encontrado en 2023 en la playa Los Ciruelos, en Bahía Concha, atrapado en redes y con “profundas” heridas en la cola producto de lo que se sabe fue un ataque de tiburón.

Por eso mismo, además, también recibió el nombre de “Sobrado de tiburón”.

Los científicos recuerdan que debido a esas heridas, lo trasladaron al Centro de Rescate de Fauna Marina, donde comenzó un “intenso proceso de recuperación que incluyó atención veterinaria, alimentación asistida mediante sonda y un cuidadoso seguimiento clínico para estabilizar sus heridas y fortalecer su condición física”. Hoy, “Ciruelito” o “Sobrado de tiburón” pesa 300 kilos y tiene entre cinco y seis años de edad. Sin embargo, esta no es su primera liberación al mar.

El intento pasado

Las autoridades recordaron que este manatí, un Manatí antillano, ya había sido liberado el 28 de septiembre de 2024 en el mar de Katanzama, en la desembocadura del río Don Diego, junto a otro ejemplar conocido como “Genemaka”. Sin embargo, tiempo después fue hallado nuevamente en problemas: apareció atrapado en una piscina de refrigeración de la planta generadora de energía Termoguajira, tras haber sido succionado por un conducto de aproximadamente 400 metros que transporta agua de mar hacia la central.

Puede ver: Encuentran vivos dos ejemplares de un marsupial que se creía extinto hace 6.000 años

El rescate en esa ocasión se prolongó entonces durante dos días y requirió una compleja operación por parte del equipo técnico. Tras lograr sacarlo del sistema de la planta, “Ciruelito” fue trasladado nuevamente al Centro de Rescate, donde volvió a recibir atención especializada y retomó su proceso de rehabilitación.

Durante los meses siguientes permaneció bajo observación, con monitoreo, ejercicios de fortalecimiento muscular y evaluaciones de su comportamiento, con el objetivo de asegurar que pudiera sobrevivir por sí mismo en libertad. Una vez confirmada su recuperación, los expertos determinaron que estaba listo, de nuevo, para regresar al mar. Antes de su liberación definitiva se realizaron jornadas educativas y de socialización con pescadores y estudiantes de colegios de la zona costera del departamento del Magdalena. Además, los científicos señalan que el manatí fue marcado con una señal en forma de corazón en el dorso y la aleta, un distintivo que permitirá a investigadores, buzos y comunidades identificarlo con mayor facilidad y reportar su presencia en caso de nuevos avistamientos.

Puede ver: Pensaron que este murciélago estaba extinto, pero lo redescubrieron y ahora lo protegen

“Así, después de sobrevivir a redes de pesca, depredadores y a un incidente en una termoeléctrica, “Ciruelito” vuelve a surcar el Caribe”, concluyen las autoridades. “Su historia no solo refleja la resiliencia de la vida marina, sino también el valor del trabajo articulado entre instituciones, científicos y ciudadanos comprometidos con la protección de las especies marinas”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜