El mensaje de Leonardo DiCaprio a los líderes que se reunirán en la COP30

A través de sus redes sociales, el reconocido actor y activista ambiental, Leonardo DiCaprio hizo un llamado a los líderes de los cerca de 200 países que se reunirán desde la próxima semana en Brasil, en la COP30 de cambio climático. Su llamado se centró en solicitar que los países apoyen a los pueblos indígenas y comunidades locales que se han encargado de cuidar ecosistemas como la Amazonía, donde se realizará el evento de Naciones Unidas.

DiCaprio, quien trabaja en la protección de los últimos lugares silvestres de la Tierra y fomenta una relación armoniosa entre los hombres y la naturaleza, a través de su fundación, resaltó el valor de la Amazonía y de los pueblos indígenas que la habitan. Asimismo, mencionó algunos de los retos que tiene este lugar. “Este ecosistema irreemplazable, como muchos otros, está en peligro. En las últimas cuatro décadas el 95 % de la deforestación de la Amazonía ha sido provocada por la ganadería, que tala y quema bosques antiguos para crear pastos y alimentar al ganado”.

Ante este panorama, DiCaprio sostuvo que los presidentes que se reunirán en Belém do Pará, hasta el 21 de noviembre, tienen “la oportunidad sin precedentes de respaldar a los guardianes más eficaces de la naturaleza a través de políticas y financiación”, haciendo referencia a los pueblos indígenas y comunidades locales que viven en el bioma.

“Insto a los líderes mundiales a unirse y afrontar este momento con valentía, ambición y acciones audaces, pues nuestro futuro depende de ello”, dijo el actor, que en 1998 fundó la Fundación Leonardo DiCaprio, la cual apoya proyectos de conservación en todo el mundo y financia organizaciones enfocadas en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Desde le próximo lunes, líderes de todo el mundo estarán en la COP30 negociando de forma colectiva cómo enfrentar la crisis climática. Los países deberán establecer metas comunes y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica.

