El Ministerio de Ambiente se queda sin su viceministra Tatiana Roa: renunció

A pocos días de que empiece la cumbre más importante de cambio climático, la COP30, que iniciará el próximo lunes en la ciudad de Belém, en Brasil, se supo que el Ministerio de Ambiente se queda sin su viceministra Tatiana Roa. Desde enero de 2024, Roa había estado al frente del viceministerio de Ordenamiento Ambiental del Territorio.

La noticia, que la dio a conocer La Silla Vacía, fue confirmada por El Espectador con fuentes cercanas a ese viceministerio, que prefirieron no ser citadas. Aunque el área de comunicaciones del Minambiente respondieron que no tenían información para confirmar, este diario estableció que Roa estará en el cargo hasta el 30 de noviembre.

Pese a que, como le dijo una de esas personas a El Espectador, Roa pensaba terminar el año, optó por apartarse antes de su puesto, para que su sucesor(a) pueda definir su equipo antes de que empiecen los impedimentos sobre contrataciones por la Ley de Garantías. “Sería absolutamente injusto con quien llegará”, le aseguró a este diario un funcionario que pidió no ser citado.

Roa, confirmó El Espectador, se aparta del Ministerio de Ambiente, con cierta desazón. Antes de que Irene Vélez, hoy directora de la ANLA, fuera nombrada como ministra encargada, Roa sonaba como la candidata más fuerte para estar al frente de esa cartera. Tras la salida de la exministra Lena Estrada, quien tan solo duró cinco meses en el cargo, varias personas en el sector daban por hecho que Roa sería la ministra.

Incluso, como supo este diario, el cargo se lo ofrecieron inicialmente a Roa desde Presidencia, pero su nombramiento se pausó y Roa quedó a la espera de una confirmación que nunca llegó.

“Lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido una falta de respeto”, señaló una persona desde Minambiente a El Espectador. “Es muy triste esa falta de decisión y esos cambios constantes. Ha hecho muy lento todo el trabajo en el Ministerio”.

Hasta hoy, lo cierto es que esa cartera no tiene una ministra en propiedad, pues Vélez -quien, además, fue ministra de Minas y Energía- continúa como ministra encargada, aunque ya ha hecho nombramientos claves. También es la hija de Hildebrando Vélez, un ambientalista muy cercano al presidente Gustavo Petro.

Roa, ingeniera de petróleos, llegó al viceministerio luego de estar por muchos en la dirección de la organización Censat - Agua Viva. En esa área tuvo que hacerle frente al paro minero que hubo en la COP16 de Biodiversidad, en Cali, en 2024. También sacó adelante las nuevas NDC de Colombia, es decir, las metas del país para 2035 para hacerle frente al cambio climático.

Sin embargo, no logró culminar una de las principales metas en las que estaba trabajando: una regulación para el mercado de carbono. Aunque fue una promesa que hizo la exministra Susana Muhamad, hasta el día de hoy el país no cuenta con un camino claro para regular ese complejo mercado.

