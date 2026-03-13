El Niño podría llegar en agosto con climas más extremos y temperaturas más altas

El Niño podría llegar pronto con climas más extremos y temperaturas más altas Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) publicó un reciente informe en el que advierte que existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle durante el verano y pueda ser severo.

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De acuerdo con el pronóstico de la entidad, hay cerca de un 80 % de probabilidad de que el fenómeno se forme en agosto. Además, el informe señala que su llegada podría incrementar el riesgo de temperaturas más altas, inundaciones y otros eventos climáticos extremos en distintas regiones del planeta durante este año y el próximo.

Según explica la NOAA en su página web, El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico central y oriental. Este cambio en la temperatura del océano altera los patrones climáticos y puede provocar olas de calor, sequías e inundaciones en varias partes del mundo. También puede influir en la temporada de huracanes en el Atlántico, incluso retrasándola.

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La entidad agrega que existe alrededor de un 30 % de probabilidad de que el próximo episodio sea al menos tan intenso como el último, que se extendió cerca de un año y estuvo asociado con temperaturas globales extremas registradas en numerosos países entre 2023 y 2024.

De hecho, el fenómeno anterior, que comenzó en mayo de 2023, estuvo relacionado con sequías severas en el sur de África e inundaciones en el Cuerno de África. También contribuyó a sequías e incendios forestales en la Amazonía, así como a episodios de estrés térmico extremo en los arrecifes de coral.

Ante este panorama, Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señaló que la organización seguirá de cerca la evolución de las condiciones climáticas en los próximos meses para orientar la toma de decisiones.

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