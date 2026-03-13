Nueva alerta de la UICN: más de 48.600 especies están amenazadas de extinción en el mundo

Los anfibios también se encuentran entre los grupos con mayor vulnerabilidad, con un 41 % de las especies en riesgo. Foto: Federico Pardo

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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lanzó una nueva alerta sobre el estado de la biodiversidad mundial. Según la entidad, más de 48.600 especies están amenazadas de extinción, una cifra que equivale al 28 % de las 172.620 especies evaluadas hasta ahora.

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Entre los grupos más vulnerables aparecen las cícadas, un antiguo conjunto de plantas con semillas cuya historia se remonta a unos 280 millones de años. De acuerdo con los cálculos de la organización, el 71 % de esta especie enfrenta algún nivel de amenaza.

El segundo grupo en mayor riesgo es el de los corales de arrecife, con un 44 %. La importancia de estos ecosistemas es clave, pues, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), alrededor del 25 % de los peces del océano dependen de arrecifes de coral saludables para sobrevivir.

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The number of assessed species on the IUCN Red List is now 172,620, with over 48,000 threatened with #extinction.



The IUCN Red List of Threatened Species™ is a critical indicator of the health of the world’s #biodiversity. https://t.co/LKvLgYYvjB pic.twitter.com/XXgLZ1e270 — IUCN Red List (@IUCNRedList) March 12, 2026

Los anfibios también se encuentran entre los grupos con mayor vulnerabilidad, con un 41 % de las especies en riesgo. La organización The Nature Conservancy ha advertido que, durante los últimos años, una de las principales amenazas para estos animales ha sido la pérdida de hábitat causada por actividades humanas, como la deforestación o el drenaje de humedales para proyectos de infraestructura.

Otros grupos de animales y plantas también muestran niveles significativos de amenaza. Entre ellos están los tiburones y rayas, con un 38 % de especies en riesgo; las coníferas, con un 34 %; los crustáceos, con un 28 %; los mamíferos, con un 26 %; los reptiles, con un 21 %; y las aves, con un 11 %.

De acuerdo con la UICN, la Lista Roja de Especies Amenazadas, creada en 1964, se ha convertido en los últimos años en una de las fuentes de información más completa del mundo sobre el estado de conservación de animales, hongos y plantas.

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Además, explica la organización, esta herramienta funciona hoy como uno de los principales indicadores sobre la salud de la biodiversidad global. En ella se recopila información detallada sobre la distribución geográfica, el tamaño de las poblaciones, el hábitat, la ecología, el uso y comercio de las especies, así como las amenazas que enfrentan y las acciones necesarias para su conservación. Estos datos sirven como base para orientar estrategias y políticas de conservación.

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