El nuevo requisito para visitar las playas de San Bernardo y los Corales del Rosario

El PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo se encuentra ubicado entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Foto: PAPDB - PNNC

En pocas semanas, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo tendrá un nuevo requisito para sus visitantes: un seguro de accidentes y asistencia que permita garantizar una atención oportuna e inmediata ante cualquier incidente que pueda presentarse dentro del área protegida.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), este seguro será obligatorio para todos los visitantes, en cumplimiento con la Resolución 273 de 2024. “Esta obligatoriedad busca asegurar que todos los visitantes cuenten con la misma protección y que el sistema de atención funcione de manera efectiva”, manifestó la entidad.

El nuevo requisito es independiente de otros seguros personales, internacionales o asociados a tarjetas de crédito, “los cuales generalmente no contemplan asistencia inmediata en sitio”, explicó Parques.

En este caso, el esquema implementado por las aseguradoras avaladas por Parques Nacionales (Positiva Compañía de Seguros, en alianza con Magenta Seguros y Aseguradora Zurich) garantiza presencia operativa en el área protegida, con infraestructura y personal disponible para atender cualquier incidente. Estas aseguradoras, dice Parques, contemplan la vinculación de personal de las comunidades locales y la atención médica gratuita para habitantes que prestan servicios turísticos dentro del área protegida.

Respecto al costo del seguro, Parques explica que este se debe pagar a las aseguradoras avaladas que prestan el servicio, no a la entidad. Actualmente, la medida se encuentra en una fase de socialización y divulgación con agencias, operadores turísticos, comunidades y visitantes en el área protegida. Próximamente se realizará el seguimiento al cumplimiento de la obligatoriedad del seguro.

Esta medida ya se ha implementado en otros parques del país como el Tayrona, Los Nevados y El Cocuy. “La experiencia institucional demuestra que estas medidas no desincentivan el turismo, sino que fortalecen la confianza del visitante y contribuyen a un ecoturismo más responsable y seguro”, indicó Parques.

Los Corales del Rosario y de San Bernardo están ubicados en el Caribe colombiano, entre las costas de los departamentos de Bolívar y Sucre. Tiene un valioso conjunto submarino de ecosistemas de la más alta productividad y biodiversidad, y además posee la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano.

