Estos son los sectores de los Farallones de Cali donde está permitido el ingreso de turistas

Hace unos días, los Farallones de Cali, uno de los parques nacionales naturales del país, fue noticia por la desaparición de un turista que ingresó a una de las zonas de esta área protegida. El 1° de enero el hombre fue localizado con vida y buen estado de salud, después de permanecer cuatro días desaparecido tras ingresar al sector del Pico Pance.

Aunque los Farallones tiene vocación ecoturística, Parques Nacionales Naturales (PNN) recordó que no todo el parque está abierto al público. El sector del Pico Pance es justamente una de las zonas que no está habilitada para el ecoturismo.

Esta área abastece de agua a miles de personas en Cali, tiene una alta fragilidad ambiental y baja capacidad de rescate. Eso quiere decir que, en caso de una emergencia en lugares como Pico Pance, la capacidad de respuesta por parte de los organismos de socorro es muy limitada. “El terreno es escarpado, con pendientes pronunciadas, alta humedad y señal de comunicación nula”, explica PNN.

A esto se suma que, en estos terrenos no es posible realizar un rescate aéreo, ya que los fuertes vientos y la formación rocosa de la montaña representan un alto riesgo para las hélices de los helicópteros. “Llegar hasta una persona accidentada podría tardar horas o incluso días, lo que pone en riesgo la vida tanto del visitante como de los rescatistas. Por eso, más que prohibir, buscamos prevenir accidentes y proteger un entorno frágil e irremplazable”, dice PNN.

Sin embargo, hay otros lugares donde las personas pueden disfrutar del parque. Actualmente, hay tres sectores permitidos:

Pico de Loro (Cali, corregimiento de Pance, sector El Topacio)

Charco Burbujas (Cali, corregimiento de Pance, vereda El Pato)

El Cañón del río Anchicayá (Dagua, km 81 de la antigua vía al mar).

“En el resto de los sectores del parque, el ingreso está restringido porque son zonas de conservación estricta o porque no cuentan con condiciones adecuadas para recibir visitantes. Protegerlas es clave para conservar la vida y el agua que nacen en estos ecosistemas”, resaltó la organización.

