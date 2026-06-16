El Parque Tayrona reabre, aunque seguirá con restricciones en algunos accesos

Parques Nacionales informó que hará seguimiento permanente a la situación e informará oportunamente cualquier actualización relacionada con las medidas adoptadas. Foto: Parques Nacionales

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En la mañana de este martes, 16 de junio, se anunció la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, luego de un periodo de cierre temporal de una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

Vale recordar que, a finales de mayo, Parques Nacionales anunció este cierre temporal bajo la estrategia “Respira Tayrona”, una medida que se aplica tres veces al año: en febrero, junio y entre octubre y noviembre.

Según informó Parques Nacionales Naturales, la segunda reapertura de este año se da bajo ciertas condiciones para garantizar condiciones seguras de acceso.

“Como parte de estas medidas preventivas, Parques Nacionales Naturales de Colombia informa que el ingreso terrestre por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral permanecerá temporalmente restringido, debido a situaciones que afectan la movilidad en zonas aledañas al área protegida y al corredor vial Santa Marta–Palomino", informó la entidad, a través de un comunicado.

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En línea con esto, se detalló que los visitantes podrán ingresar a través de los sectores de Bahía Concha y Neguanje, así como por vía marítima, accesos que continuarán operando de manera habitual durante la implementación de esta medida.

“La decisión busca salvaguardar la seguridad de los visitantes, las comunidades locales y el personal de Parques, al tiempo que permite mantener la operación ecoturística y el acceso al parque a través de las rutas habilitadas”, indicó la entidad.

Cabe recordar que en febrero de este año, el Gobierno ordenó el cierre preventivo del Parque Tayrona, tras graves situaciones de orden público. Según explicó el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz Olmedo Martínez Zamora, y como quedó consignado en la Resolución 091, la medida se adoptó tras hechos acumulados desde finales de 2025 que terminaron por desbordar las garantías mínimas de seguridad y gobernanza dentro del área protegida.

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Parques Nacionales informó que hará seguimiento permanente a la situación e informará oportunamente cualquier actualización relacionada con las medidas adoptadas.

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