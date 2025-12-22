El polluelo “milagro” que nació de una pareja de aves en peligro de extinción

Una pareja de takahē que se creía estéril cría un polluelo en Zelanda. Foto: Departamento de Conservación de Nueva Zelandia

Una pareja de aves de una especie vulnerable en Nueva Zelanda, que se creía infértil, sorprendió a las autoridades de un área protegida de este país tras el nacimiento de un polluelo “milagro”.

El nacimiento de este polluelo, de la especie takahē, ocurrió en el santuario Zealandia, una zona destinada a la protección de diversas formas de vida endémicas de este país.

Las aves takahē son una especie que no vuela y que cuentan con una apariencia distintiva, con pico rojo y patas cortas. Durante décadas se creyó que estas aves estaban extintas, hasta que fueron redescubiertas y, gracias a programas de conservación, trasladadas y protegidas en distintas áreas del sur de Nueva Zelanda.

La reproducción de esta pareja se trata de un hecho significativo, pues se estima que esta especie, que suele vivir entre 18 y 22 años, solo se reproduce una o dos veces su vida.

Las autoridades del santuario creían que Bendigo (el macho) y Waitaa (la hembra), que habían llegado hace dos años a esta área protegida, eran infértiles, tras un intento fallido de reproducción en 2024. Por ello, el personal no esperaba el nacimiento de un polluelo.

Sin embargo, en octubre de 2025, Waitaa desapareció de su lugar habitual. Al investigar su paradero, los encargados del santuario la encontraron acompañada de su nuevo polluelo.

En entrevista con el diario The Guardian, Jo Ledington, director de conservación y restauración de Zealandia, aseguró que “es un milagro, no nos lo esperábamos en absoluto”.

Se estima que el polluelo tiene alrededor de tres meses, y que pronto tomará un aspecto de adulto, llegando a tener cerca de 50 centímetros de altura.

“Sus patas son realmente largas y gruesas, y su pico está adquiriendo la forma de un adulto, lo que, en su pequeño cuerpo cubierto de plumón, le da un aspecto un poco parecido al de un dinosaurio”, comentó a Ledington, a The Guardian. “Cualquier polluelo que podamos añadir a esa población es increíblemente valioso”.

Vale recordar que, en 2018, una pareja que pensaba ya había pasado su etapa de reproducción también sorprendió al personal del área protegida al tener otro polluelo milagro.

Así las cosas, con esta noticia se espera continuar los esfuerzos de conservación de esta especie, de la cual se estima que hay alrededor de 500 individuos en el planeta.

