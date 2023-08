El Proyecto de Ley Losada, o por qué es difícil tomarse en serio a ciertos congres

Foto: Diego Peña Pinilla

El 20 de julio, el Representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, un filósofo de la Universidad de los Andes e instructor de yoga, radicó un proyecto de ley para regular el “uso de animales en investigación, educación y estudios biológicos”. La propuesta, según dijo Losada a Caracol Radio, busca “eliminar el requisito del testeo de animales para la producción de nuevos medicamentos en Colombia” y “minimizar el sufrimiento físico y emocional” de aquellos que sean usados en experimentación. (Lea: La confusión y molestia que causó entre científicos el proyecto de ley de Juan Carlos Losada)

A juzgar por las declaraciones del representante, se trata de un proyecto loable al que solo se opondrían psicópatas, farmacéuticas criminales y personas con un odio profundo hacia los animales. No obstante, en los últimos días, veterinarios, zootecnistas y biólogos de todo el país han criticado con fervor y razón la propuesta de Losada en redes y conversaciones privadas. Contrario a lo que dijo el representante, los alcances del proyecto no se limitan a la reglamentación del sufrimiento de los animales en experimentos o a cambiar el modo en que se aprueban los medicamentos en el país. Tal y como está redactada, la legislación limitaría tratamientos de salud para las personas, pondría en peligro prácticas claves para la conservación y la adaptación a la crisis climática y acabaría con gran parte de los estudios biológicos que se llevan a cabo en Colombia.

El proyecto delata una profunda ignorancia sobre las investigaciones en campo que hacen los biólogos, la existencia e importancia de las colecciones biológicas y el papel en la educación y conservación que tienen los zoológicos, zoocriaderos e institutos de investigación. Si el proyecto de Losada hoy se convirtiera en ley, no se podría volver a capturar serpientes para extraer su veneno, un componente esencial para el de por sí escaso suero antiofídico (“Ningún animal podrá ser usado más de una vez en un experimento que entrañe un dolor intenso, angustia o sufrimiento equivalente” y artículo 14); ningún biólogo, a menos que sea también veterinario y zootecnista, podría volver describir una nueva especie animal (cf. el artículo 27); los científicos de las universidades colombianas no podrían estudiar enfermedades como el alzhéimer y el cáncer a través del pez cebra u otros animales (artículo 11, acápite 11); fundaciones y oenegés no podrían volver conservar y reproducir animales en peligro de extinción para luego liberarlos y resilvestrar los ecosistemas de los cuales han desaparecido (artículo 14); biólogos y veterinarios no podrían capturar (y liberar) animales para estudiar sus

movimientos con collares GPS o de telemetría, identificar las posibles enfermedades que los están diezmando o analizar los genes que les están permitiendo adaptarse a la crisis climática (artículo 10, 11, 14 y 15).

Así sea un primer borrador, es difícil entender cómo se radicó un proyecto de ley con tantas falencias. En Caracol Radio, Losada achacó parte de las críticas a “un error de palabra”. En el artículo 11, se confundieron y escribieron “estudios biológicos” en lugar de “estudios biomédicos”. “Cometimos el error de haber intercambiado las dos palabras”, dijo el representante. “Nos comprometemos a cambiar la redacción”. (Escribí al equipo de prensa del representante solicitando una entrevista, pero no recibí respuesta).

Evidentemente, la cuestión no es tan sencilla. La propuesta no se soluciona con ese cambio, ya que no es un problema de una palabra ni de un solo artículo. Si se trató de una confusión, como dice Losada, amerita una autocrítica considerable por parte de los encargados de redactar, revisar y pensar el proyecto. Para los efectos de la propuesta, la diferencia entre “biológicos” y “biomédicos” es tan sutil como aquella entre “energéticos” y “bioenergéticos” en una ley de salud. Si se hizo adrede, muestra una falta de consideración grosera por las ciencias biológicas, pues, al parecer, no se consultó a asociaciones de biólogos o científicos antes de publicar un proyecto que afectaría directamente a todo el gremio. Es tan ridículo como proponer una reforma a la salud sin antes consultar a las organizaciones de médicos.

Como sea, el proyecto de Losada va mucho más allá de las meritorias intenciones que el representante promocionó en Caracol (de ahí su título: Por medio de la cual se expiden normas relativas al uso de animales en investigación, educación y estudios biológicos, y se dictan otras disposiciones). Se trata de una ley que pretende regular la biología y otros campos del saber sin conocer los elementos básicos de esos campos. Losada, como admite en el borrador, organizó sesiones de trabajo para trabajar el proyecto con People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) y Animal Defenders International (ADI), dos organizaciones animalistas internacionales. Si realmente quiere limitarse a lo que dijo en la entrevista, debería retirar el proyecto y presentar una versión acorde a esas ambiciones. Si, en cambio, busca regular el uso de animales en investigación, educación y estudios biológicos, lo mínimo es que retire el proyecto actual y organice mesas de trabajo para escuchar a quienes realmente trabajan en esos campos del saber antes de presentar así sea un borrador de la nueva propuesta.

*Escritor y periodista bogotano. Ha sido tres veces ganador del Premio Simón Bolívar y finalista de varios premios internacionales de crónica. Su primera novela, Jaguar (Literatura Randomhouse 2022), fue semifinalista del Premio Herralde.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜