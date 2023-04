El SGC despeja preguntas sobre la alerta naranja en el Nevado del Ruiz

El Nevado del Ruiz es un volcán que está en erupción desde hace aproximadamente 10 años. Foto: Getty Images/500px - Edwin Gabriel Rubio Cortes / 500px

La alerta naranja continúa en el Nevado del Ruiz, volcán entre Caldas y Tolima. Las alarmas se prendieron el pasado 30 de marzo, cuando el Servicio Geológico Colombiano (SGC) anunció un incremento en los sismos al interior del nevado.

Es por ello que el SGC resolvió algunas de las preguntas más comunes que se han hecho sobre la alerta, y uno de los recordatorios más importante es la impredecibilidad de los fenómenos naturales: si bien el color naranja indica un posible riesgo de erupción, no se tiene certeza sucederá o no. Sin embargo, las acciones de prevención deben activarse, como afirmó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) (Lea también: Hace 20 años no se declaraba alerta naranja en el Nevado del Ruiz).

El Nevado del Ruiz es un volcán que está en erupción desde hace aproximadamente 10 años. Desde lo sucedido en 1985, con la tragedia de Armero, sus eventos sísmicos se han registrado de manera diaria para evitar contingencias similares.

“Lo que sabemos es que el Nevado del Ruiz es un volcán de tipo explosivo (sus erupciones implican el fracturamiento de roca y la expulsión de esta junto a gases y fluidos a altas velocidades y temperaturas), cuya historia eruptiva más reciente nos marcó como país con la tragedia de Armero, que dejó 25.000 personas fallecidas”, dijo el SGC.

En esa erupción, los fenómenos volcánicos que se presentaron fueron lahares o flujos de lodo (lo que comúnmente conocemos como “avalanchas”), así como caída de ceniza y flujos piroclásticos: una mezcla de gases y partículas sólidas extremadamente calientes a los que comúnmente se les llama ‘nubes ardientes’.

Actualmente, desde el 24 de marzo de 2023, la actividad sísmica en el flanco sur del volcán empezó a incrementar de manera importante, y el 29 de marzo se registró el mayor número de sismos diarios registrados desde que su actividad sísmica comenzó a monitorearse en 1985.

¿Cuáles son las hipótesis sobre la actividad actual del volcán?

El SGC afirma que es probable que se trate de una intrusión magmática, es decir, un proceso por el cual el magma se desplaza desde una fuente más profunda hacia la superficie. En ese proceso se generan sismos. La opción más factible es que el magma se está desplazando por uno de los principales sistemas de fallas de Colombia: La Palestina, en donde se encuentra la cadena volcánica del Parque Nacional Natural Los Nevados. La Palestina es una de las rutas de ascenso de magma para el volcán Nevado del Ruiz, por lo que se cree que una porción de magma está empujando desde la parte sur del volcán hacia el cráter.

Para que una erupción mayor a las de los últimos 10 años suceda, el magma tiene que alcanzar ciertos niveles de superficialidad, junto a algunas condiciones termodinámicas y fisicoquímicas.

Si esto no ocurre, el magma puede quedarse allí durante mucho tiempo, como ha sucedido con el domo de lava que desde hace ocho años está en el fondo del cráter. “Todo depende de una evolución impredecible”, dice el SGC.

¿Cuáles son las principales recomendaciones frente a este nivel de actividad volcánica?

La principal recomendación del SGC es informarse a través de canales oficiales. Visitar los sitios oficiales del Servicio Geológico Colombiano, junto al de las gobernaciones, alcaldías y la UNGRD, para actuar de manera alineada con el estado del volcán.

En caso de erupción, sería necesario seguir las directrices de las autoridades locales y departamentales. Ellas son las responsables de indicar las rutas de evacuación, puntos de encuentro e incluso el kit mínimo que se debe tener en caso de una evacuación.

“Mientras el volcán Nevado del Ruiz se encuentre en nivel de actividad naranja, desde el SGC publicaremos un boletín diario sobre su estado en nuestra página web y cuentas de Twitter y Facebook”, dice el SGC (Lea también: El ejercicio podría ayudar a reducir los síntomas del síndrome premenstrual).

¿Qué deben hacer las personas que tenían planeado viajar en Semana Santa a la región en la que se encuentra el volcán?

La actividad del volcán Nevado del Ruiz no se detendrá por el receso que muchas personas hacen en Semana Santa, pues esta es producto de un proceso natural que sigue su curso. Por eso, las personas que tienen planes de viaje son responsables de gestionar su riesgo y eso se logra informándose a través de fuentes fidedignas para tomar decisiones.

Si quiere conocer más información sobre lo que sucede en el Nevado del Ruiz, visite la página: https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Que-esta-pasando-en-el-volcan-Nevado-del-Ruiz.aspx