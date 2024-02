Emergencia en el Caribe por derrame de petróleo proveniente de un barco

Imagen de la playa afectada en Trinidad y Tobago. Foto: AFP - CLEMENT WILLIAMS

Un derrame de petróleo tiene en apuros a Trinidad y Tobago, en el Caribe. Fue provocado por un misterioso barco que encalló en aguas de ese país el 7 de febrero y se propagó en unos 15 kilómetros de costa, justo cuando esa nación espera recibir a miles de turistas en plena temporada de carnaval. (Lea La Amazonia y una carta sobre el fin de los mundos, pero sin punto final)

El secretario jefe de la Cámara de la Asamblea de Tobago (THA), Farley Augustine, dijo que unos 1.000 voluntarios ayudan con la limpieza del derrame que está cerca de ser declarado emergencia nacional.

“Vamos a pasar al nivel tres, (...) todo indica que vamos en esa dirección”, dijo el funcionario en alusión al nivel de emergencia provocado por el avance de la mancha que salía desde el interior de la embarcación, la cual se volcó frente a las costas del Parque Ecoindustrial Cove, en el sur de Tobago, y estaba siendo arrastrada por las corrientes hacia la orilla.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tobago (TEMA) divulgó imágenes de voluntarios vestidos con trajes blancos tratando de retirar parte del petróleo que cubría las playas.

El origen del navío “Gulfstream”, de bandera no identificada y cuya tripulación no hizo llamados de emergencia, ni fue encontrada, no ha sido determinado por las autoridades. La Agencia de Gestión de Emergencias de la isla (TEMA) indicó que no había señales de vida en el “Gulfstream”, cuya carga en principio se creía que constaba de arena y madera.

Augustine señaló que miembros de Naciones Unidas (ONU) se han acercado para ofrecer asistencia, al tiempo que indicó que están dispuestos a recibir ayuda de otros países.

De momento, “todos los esfuerzos de la Guardia Costera están dirigidos a contener el derrame de petróleo (...) pasará algún tiempo antes de que analicemos los orígenes, de dónde venía y hacia dónde iba el barco”, afirmó una fuente gubernamental.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Stuart Young, y Rohan Sinanan, de la isla principal de Trinidad, viajaron el viernes a Tobago para comprobar la situación. “Continuamos ofreciendo nuestra asistencia y cualquier asistencia que se pueda brindar”, recalcó Young.

Daños al ecosistema y al turismo

La agencia de gestión medioambiental identificó daños en el arrecife y playas de la costa atlántica, en vísperas del feriado de carnaval, crucial para esta isla gemela de Trinidad, que vive del turismo.

“El actual derrame frente a la costa de Tobago amenaza no solo los preciados ecosistemas marinos de la isla y el sustento de muchas de sus pequeñas empresas, sino que también resalta los enormes agujeros de seguridad en nuestra frontera”, declaró el diputado opositor Dave Tancoo.

Tancoo sostuvo que operadores turísticos enfrentarán pérdidas considerables en un momento en que estas pequeñas empresas generalmente experimentan ganancias durante el pico del carnaval. “Esta oportunidad les fue arrebatada cruelmente”, lamentó.

El tradicional carnaval infantil fue cancelado en Scarborough, la capital de Tobago, pues manchas de petróleo llegaron a la costa.

Muchos complejos turísticos y hoteles de Tobago, como el estatal Magdalena Grand, han resultado afectados. Está previsto que un crucero con 3.000 pasajeros atraque en Scarborough el domingo.

Uno de los derrames de petróleo más grandes de la historia del país ocurrió el 19 de julio de 1979, luego de que dos buques petroleros, uno con 276.000 toneladas de crudo y otro con 200.000, chocaron entre sí en el mar Caribe, frente a la isla de Tobago.

