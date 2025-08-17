En 2024 hubo récord de temperaturas globales, nivel del mar, calor oceánico y más

Un transeúnte disfruta de una estación de niebla refrescante durante una ola de calor en Tokio, Japón. Foto: EFE - FRANCK ROBICHON

Hace algunos días se publicó la actualización anual más completa sobre el clima de la Tierra: la revisión internacional del clima mundial, publicada por el Boletín de la Sociedad Meteorológica Americana (BAMS, por sus siglas en inglés).

Construida con base en las contribuciones de 589 científicos de 58 países, el 35º informe presenta datos sobre indicadores clave como el dióxido de carbono (CO₂) global, fenómenos meteorológicos notables, fenómenos regionales y otros datos de relevancia.

David Stensrud, presidente de la Sociedad Meteorológica Americana, aseguró que “el informe sobre el estado del clima es un hito científico anual” y que “los resultados confirman la realidad del cambio climático, con temperaturas globales que alcanzarán máximos históricos en 2024″.

En términos generales, las concentraciones de gases de efecto invernadero, la temperatura global en tierra y océanos, el nivel global del mar y el contenido calorífico de los océanos alcanzaron máximos históricos en 2024. A su vez, los glaciares perdieron más hielo que en cualquier otro año registrado.

Dentro de las conclusiones más relevantes, la BAMS destacó que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la Tierra alcanzaron los niveles más altos jamás registrados. El CO₂, el metano y el óxido nitroso, los principales gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, alcanzaron concentraciones récord en 2024. El nivel medio mundial de CO₂ supone un aumento del 52 % con respecto al nivel preindustrial.

Como ya se sabía, durante el año pasado también se registraron temperaturas récord en todo el mundo. De acuerdo con diversos análisis científicos, la temperatura global anual en superficie estuvo entre 0.63 y 0.72 °C por encima de la media de 1991-2020 y se estableció un nuevo récord anual de temperatura global en superficie por segundo año consecutivo.

“Los seis principales conjuntos de datos sobre la temperatura global utilizados para el análisis del informe coinciden en que los últimos 10 años (2015-2024) han sido los 10 más cálidos de los que se tiene constancia”, agregan en el reporte.

El ciclo del agua también siguió intensificándose. El aumento de las temperaturas globales afectó el ciclo del agua. Como muestra de lo anterior, señalan los científicos, “la atmósfera global contenía la mayor cantidad de vapor de agua jamás registrada, con más de una quinta parte del globo registrando sus valores más altos en 2024″. Para poner un ejemplo, el reporte reseña las lluvias que se presentaron en Dubai durante abril, cuando se registraron 250 mm de lluvia en 24 horas, casi tres veces su media anual.

Las temperaturas en la superficie del mar también marcaron récord: la temperatura media anual global en 2024 fue la más alta jamás registrada, superando el récord anterior de 2023 en 0.06 °C. El contenido calorífico global de los océanos, medido desde la superficie oceánica hasta una profundidad de 2.000 metros, reportó récords históricos durante el año pasado.

De igual manera sucedió con el nivel medio global del mar, que alcanzó un récord por decimotercer año consecutivo, unos 105,8 mm por encima de la media de 1993, cuando empezó la medición por satélite.

El Ártico tuvo su segundo año más cálido en los 125 años de registros, al tiempo que la Antártida siguió registrando bajos niveles de hielo marino, y los glaciares de todo el mundo continuaron derritiéndose.

“Los 58 glaciares de referencia mundiales de los cinco continentes perdieron masa en 2024, lo que supuso la mayor pérdida media de hielo en los 55 años de registros. En Sudamérica, Venezuela se convirtió en el primer país andino en registrar la pérdida de todos sus glaciares”. Y en Colombia, como lo registramos en esta nota, el informe reportó que el glaciar Conejeras fue declarado extinto.

