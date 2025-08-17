No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Ambiente

Indira, tigresa del zoológico de Cali, falleció tras incidente con su hijo Kanú

El Zoológico de Cali señaló que la disputa por límites territoriales se presentó en la tarde de este sábado. Aunque el equipo adelantó los procedimientos contemplados en estos escenarios, la tigresa, que llevaba 21 años en el zoológico, falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

Redacción Ambiente
17 de agosto de 2025 - 09:28 p. m.
Indira, la tigresa de bengala blanca (Panthera tigris tigris) que llevaba 21 años en el zoológico.
Indira, la tigresa de bengala blanca (Panthera tigris tigris) que llevaba 21 años en el zoológico.
Foto: Zoológico de Cali
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la tarde de este sábado 16 de agosto, el Zoológico de Cali dio a conocer la muerte de Indira, la tigresa de bengala blanca (Panthera tigris tigris) que llevaba 21 años en el zoológico, tras una disputa con Kanú, su hijo.

“El día de hoy, en horas de la tarde, hubo un enfrentamiento en el recinto de tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en el que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida. A pesar de todos los esfuerzos, no logramos salvarle la vida a Indira”, explicó en un video publicado en las redes sociales del zoológico Meriel Rodríguez, jefe de comunicaciones.

Vínculos relacionados

El 60 % de la superficie terrestre del mundo se encuentra en un estado precario
En fotos: sequía, incendios y personas evacuando. Así se ve el verano en Europa
Los resultados de la expedición al fondo del mar seguida por millones de personas

Ya en la tarde de este domingo 17 de agosto, Juliana Peña Stadlin, jefe del área de salud del zoológico, entregó nuevos detalles del incidente. La médica veterinaria, que lleva 20 años trabajando en el zoológico, explicó que inicialmente intentaron disuadir la agresión de Kanú a su madre usando ruido y extintores.

Posteriormente, aplicaron un recall, “un entrenamiento que se trabaja con los animales para que ellos ingresen rápidamente a las zonas de manejo y reciban un premio”, precisó Peña. De esta manera, lograron que el tigre nacido en el zoológico hace 13 años ingresara la zona de manejo y pudieran asegurar el terreno de trabajo.

Con Kanú asegurado, el equipo del zoológico sedó a Indira con un dardo anestésico e ingresaron a la zona de manejo, donde un equipo atendió su proceso anestésico, mientras que otro trabajaba en sus heridas, las cuales fueron calificadas como profundas por Peña.

“Normalmente, cuando se presentan ataques de tipo letal, esperamos más lesiones a nivel de la garganta. En este caso las lesiones eran más hacia el dorso, pero al ser una hembra geriátrica, al enfrentarse a este proceso de shock y de dolor, sus condiciones eran muy preocupantes”, agregó la médica veterinaria.

Aunque Indira estuvo estable, e incluso alcanzó a levantar la cabeza y dar señales de recuperación, “de manera súbita dejó de respirar y presentó un paro cardiorrespiratorio”, precisó Peña. Si bien el equipo ingresó a la zona y aplicó varias maniobras de resucitación, no lograron que volviera a la vida.

Tras la necropsia macro, la primera fase de este proceso, los médicos encontraron que “todo va a estar orientado hacia sus riñones, que tal vez tuvieron una afectación muy grave durante este proceso”, concluyó la jefe del área de salud.

Rodríguez, del equipo de comunicaciones, aseguró que en el zoológico se encuentran muy adoloridos y tristes por la partida de Indira, quien llevaba 21 años “con nuestra familia”. De acuerdo con la comunicadora, “este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Noticias Ambiente

Indira

Zoológico de Cali

Zoológico

Zoo de Cali

Indira la tigresa

Tigresa zoológico de Cali

Kanú

Cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar