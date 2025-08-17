Indira, tigresa del zoológico de Cali, falleció tras incidente con su hijo Kanú

Indira, la tigresa de bengala blanca (Panthera tigris tigris) que llevaba 21 años en el zoológico. Foto: Zoológico de Cali

En la tarde de este sábado 16 de agosto, el Zoológico de Cali dio a conocer la muerte de Indira, la tigresa de bengala blanca (Panthera tigris tigris) que llevaba 21 años en el zoológico, tras una disputa con Kanú, su hijo.

“El día de hoy, en horas de la tarde, hubo un enfrentamiento en el recinto de tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en el que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida. A pesar de todos los esfuerzos, no logramos salvarle la vida a Indira”, explicó en un video publicado en las redes sociales del zoológico Meriel Rodríguez, jefe de comunicaciones.

Ya en la tarde de este domingo 17 de agosto, Juliana Peña Stadlin, jefe del área de salud del zoológico, entregó nuevos detalles del incidente. La médica veterinaria, que lleva 20 años trabajando en el zoológico, explicó que inicialmente intentaron disuadir la agresión de Kanú a su madre usando ruido y extintores.

Posteriormente, aplicaron un recall, “un entrenamiento que se trabaja con los animales para que ellos ingresen rápidamente a las zonas de manejo y reciban un premio”, precisó Peña. De esta manera, lograron que el tigre nacido en el zoológico hace 13 años ingresara la zona de manejo y pudieran asegurar el terreno de trabajo.

Con Kanú asegurado, el equipo del zoológico sedó a Indira con un dardo anestésico e ingresaron a la zona de manejo, donde un equipo atendió su proceso anestésico, mientras que otro trabajaba en sus heridas, las cuales fueron calificadas como profundas por Peña.

“Normalmente, cuando se presentan ataques de tipo letal, esperamos más lesiones a nivel de la garganta. En este caso las lesiones eran más hacia el dorso, pero al ser una hembra geriátrica, al enfrentarse a este proceso de shock y de dolor, sus condiciones eran muy preocupantes”, agregó la médica veterinaria.

Aunque Indira estuvo estable, e incluso alcanzó a levantar la cabeza y dar señales de recuperación, “de manera súbita dejó de respirar y presentó un paro cardiorrespiratorio”, precisó Peña. Si bien el equipo ingresó a la zona y aplicó varias maniobras de resucitación, no lograron que volviera a la vida.

Tras la necropsia macro, la primera fase de este proceso, los médicos encontraron que “todo va a estar orientado hacia sus riñones, que tal vez tuvieron una afectación muy grave durante este proceso”, concluyó la jefe del área de salud.

Rodríguez, del equipo de comunicaciones, aseguró que en el zoológico se encuentran muy adoloridos y tristes por la partida de Indira, quien llevaba 21 años “con nuestra familia”. De acuerdo con la comunicadora, “este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros”.

