En 40 años, Colombia perdió 5,86 millones de hectáreas de bosques

En los últimos 40 años, Colombia perdió un estimado de 5,68 millones de hectáreas de bosques —un área equivalente a dos veces el tamaño el departamento del Tolima— según reveló una nueva base de datos de la plataforma Mapbiomas Colombia.

“De esta disminución, el 42 % se concentra en tres departamentos: Caquetá con alrededor de 1,06 mil de hectáreas (19 %); Meta con 741,41 millones hectáreas (13 %); y Antioquia con 593,21 mil hectáreas (10 %). Por su parte, la región de la Amazonía concentra la mayor parte de esta destrucción, con 2,7 millones de hectáreas menos”, precisó la plataforma, a través de un comunicado.

Una forma de poner perspectiva estas cifras es las pistas que ofrece el más reciente reporte Forest Declaration Assesment (FDA), en el que se revela que, solo durante 2024, en todo el planeta se perdieron casi 8,1 millones de hectáreas de bosque debido a la deforestación.

Las nuevas cifras sobre la situación histórica en Colombia es una de las conclusiones de una nueva colección de mapas lanzados por la plataforma internacional Mapbiomas, una red colaborativa de monitoreo satelital que cuenta con el apoyo de la Fundación Gaia Amazonas. Se tratan de 40 mapas con información sobre cobertura y uso de suelo en el país desde 1985 hasta 2024.

Los nuevos mapas permiten identificar fenómenos como el incremento de las acciones humanas en el paisaje como la agricultura, minería, la palmicultura y silvicultura, entre otros, y se incorporan 20 clases nuevas mapeadas como parques solares y plátano.

“Con este lanzamiento, MapBiomas Colombia entrega cuarenta años de información de monitoreo de coberturas de la tierra en Colombia, y permite analizar sus dinámicas con el paso del tiempo año tras año. Este esfuerzo es posible gracias a una alianza interdisciplinaria de científicos, estudiantes, instituciones y organizaciones que unen esfuerzos para ofrecer datos al servicio del conocimiento y la conservación”, afirma Adriana Rojas, de la Red MapBiomas global en Colombia.

El objetivo de la plataforma, según la iniciativa, es ofrecer herramientas para realizar análisis personalizados, con la posibilidad de seleccionar distintos periodos de tiempo, divisiones territoriales (desde biomas hasta microcuencas) y temáticas como bosques, cultivos o manglares.

“La plataforma ofrece herramientas de manera libre y gratuita, lo que promueve la investigación, la innovación y la transparencia en la gestión ambiental”, indica MapBiomas, a través de un comunicado. “Se pone a disposición de instituciones públicas, investigadores, empresas privadas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades locales datos libres, oportunos y confiables para comprender la dinámica de los ecosistemas y usos del suelo del país a lo largo del tiempo, con el objetivo de democratizar la información ambiental, apoyar la toma de decisiones y la defensa del territorio”.

A través de este enlace puede consultar la plataforma.

