En Colombia, las energías renovables son una solución climática, pero también de seguridad

En Colombia, las energías limpias representan el 15,6 % de la matriz eléctrica. Foto: ANLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La transición energética y los conflictos internacionales, como los que estamos viendo en Oriente Medio, tienen una relación mucho más fuerte de la que podríamos pensar, y una gran parte de los colombianos lo reconocen. Una nueva encuesta realizada en febrero por la firma Opinium, por encargo de la organización sin fines de lucro Secure Energy Project, muestra que un alto porcentaje de colombianos tiene preocupaciones respecto a los riesgos geopolíticos asociados a la dependencia de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

Esta posición fue manifestada por el 69 % de los encuestados, independientemente de su postura política. Este porcentaje de personas considera que la dependencia del petróleo y el gas aumenta el riesgo de conflictos internacionales, a la luz de los acontecimientos recientes, (como el de Venezuela también).

(Le puede interesar: Registran, por primera vez, a una especie de tarántula comiéndose a una víbora)

En línea con esto, el 61 % cree que la transición hacia energías renovables domésticas como la solar y la eólica fortalecería la seguridad nacional. Asimismo, el 69% afirma que el país estaría más seguro si produjera más energía renovable.

Para Leila Aly El Deen, CEO de Secure Energy Project, las intervenciones de Estados Unidos, primero en Venezuela y ahora en Irán, “han demostrado una vez más cómo los combustibles fósiles nos hacen vulnerables a la agresión extranjera y a las crisis de precios globales”.

Esto se ve reflejado en la postura de los colombianos encuestados, pues el 66% considera completamente inaceptable que un país use la fuerza militar para tomar el control de los recursos naturales de otra nación.

“El apoyo a la transición justa es relativamente mayor en Colombia que en muchos otros países, y vemos además que este apoyo está creciendo”, asegura Allison Benson, PhD. Investigadora del centro de investigación Acción Pública.

Según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el país tiene un “crecimiento acelerado de proyectos de energías limpias”. Hasta enero de este año, había 3.677,57 megavatios (MW) de este tipo de proyectos en operación y pruebas, lo que representa el 15,64% de la matriz de generación eléctrica, especialmente del portafolio solar.

“Este Gobierno recibió un sistema energético concentrado y dependiente de unos pocos. Hoy estamos democratizando la generación, abriendo espacio a nuevos actores y llevando energías limpias a los territorios históricamente excluidos”, dijo en ese momento ministro Edwin Palma.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜