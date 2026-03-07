Registran por primera vez a una especie de tarántula comiéndose a una víbora

La imagen fue captada por investigadores en Ecuador. Foto: Revista Latinoamericana de Herpetología

Un grupo de investigadores registró un evento poco común en la naturaleza. Una tarántula engullendo a una serpiente mientras esta estaba paralizada. Esta sería la primera vez que una araña de la especie Pamphobeteus sp. es reportada depredando a una víbora.

“Reportamos esta nueva observación en el bosque siempreverde de tierras bajas de Ecuador y es el primer caso de depredación de género Pamphobeteus a una víbora y el primer caso de depredación de araña a serpiente en Ecuador, aportando nueva información sobre la interacción entre ambas especies”, escribieron los investigadores en la nota científica.

La nota fue publicada recientemente en la Revista Latinoamericana de Herpetología y contiene algunos detalles de lo que fue el registro. El hecho se dio el 18 de julio de 2024 en horas de la noche, sobre las 11:45 p.m., mientras los investigadores realizaban un estudio herpetológico (de anfibios y reptiles).

“Se observó a un juvenil de B. asper siendo depredado por una araña Pamphobeteus sp. a la entrada de su madriguera en la Reserva Ateles, provincia de Manabí, Ecuador, desde la Fundación Cóndor Andino Ecuador". El lugar se encuentra sobre los 239 metros de altitud.

De acuerdo con los científicos, el proceso de debredación arrancó desde la región frontal de la serpiente, “que presentaba signos de parálisis”. Esto, aseguran, podría deberse al veneno o a las heridas que le ocasionó la araña.

Después de 20 minutos, siendo ya 19 de julio, los investigadores recolectaron a la serpiente y a la araña para poder identificar a qué especies correspondían. “Más tarde ese mismo día, a las 04:07 h, bajo condiciones controladas, la araña continuó alimentándose de la serpiente durante aproximadamente 24 horas hasta que la consumió por completo”, escribieron.

Aunque no se trata de un comportamiento único, pues ya se han registrado otras especies de tarántula depredando a serpientes, sí es el primer registro para este género y también la primera depredación de este tipo en Ecuador.

“Este hallazgo pretende motivar a la comunidad científica a investigar más a fondo las interacciones tróficas para comprender mejor las relaciones bióticas dentro de los ecosistemas y, en consecuencia, las implicaciones de la pérdida de biodiversidad”, concluyeron los investigadores.

🕷️🐍 ¡Hallazgo sorprendente en Ecuador!



En nuestra Reserva Ateles registramos un evento poco común: una araña Pamphobeteus depredando una víbora Bothrops asper en estado silvestre. ⬇️#Biodiversidad #Ecuador #Ateles #Conservación pic.twitter.com/q3JVkR5kJd — Fundación Cóndor Andino Ecuador (@CondorFundacion) March 6, 2026

