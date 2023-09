En Estados Unidos están apareciendo grandes grietas en la tierra. ¿Qué las causa?

Países como Estados Unidos están bombeando tanto el agua subterránea que están debilitando los suelos. Foto: Getty Images - iStock

Desde hace unos años, se empezaron a registrar apariciones de grandes grietas en distintas partes de Estados Unidos, como una que habría aparecido cerca de las montañas Bighorn de Wyoming en 2015, de 685 metros de largo y 45 de ancho.

Estas grietas, también conocidas como fisuras, se han registrado en estados como Arizona, Utah y California y, al parecer, estarían relacionadas con el agua subterránea. Según explicó Joseph Cook, del Servicio Geológico de Arizona, a Business Insider, estas grietas no serían formaciones naturales, sino “algo que hemos provocado”.

Al igual que muchos otros países, Estados Unidos es uno de los lugares donde se bombea agua subterránea, para suplir las necesidades de la población. El agua subterránea es una de las fuentes de agua dulce en el mundo, y se utiliza, por ejemplo, como agua para el consumo. (También puede leer: El Banco Mundial habría gastado miles de millones de dólares respaldando combustibles fósiles)

Pero ahora se cree que, en Estados Unidos, el suelo está empezando a “abrirse” en ciertas partes, porque bombear el agua subterránea provoca un hundimiento del suelo. Cuando se extrae el agua de la tierra, esta se comprime y vuelve inestable.

Como explicó el Servicio Geológico de Estados Unidos en su página web: “Más del 80 % de los hundimientos de tierra conocidos en EE. UU. son consecuencia del uso de las aguas subterráneas, y es una consecuencia medioambiental a menudo pasada por alto de nuestras prácticas de uso de la tierra y el agua”.

Ese no es el único problema que está asociado al agua subterránea. Recientemente, el New York Times realizó una investigación sobre el tema que resaltó un dato inquietante: as aguas subterráneas se agotan más rápido de lo que se llenan de forma natural. (Le puede interesar: Lo que debe saber sobre el parque eólico que le “dieron” a una comunidad wayuu)

“La mayor parte del agua que extraemos del subsuelo tiene miles de años”, declaró al periódico Jason Groth, subdirector de planificación y gestión del crecimiento del condado de Charles, Maryland. “No es que llueva el lunes y el sábado ya esté en el acuífero”.

Esta situación no es única a Estados Unidos. Hace unos meses, National Geographic publicó su Mapa Mundial del Agua, en el que resalta los “puntos calientes” del mundo, donde hay una mayor brecha entre la oferta y demanda de agua.

Alex Tait, uno de los investigadores detrás de la herramienta, explicó hace unos meses a El Espectador que el agua disponible usualmente viene de fuentes renovables, como ríos, lagos y acuíferos poco profundos, alimentados por la lluvia.

Todas estas forman parte del ciclo del agua, donde se evapora, se desplaza en las nubes sobre la tierra, cae en forma de lluvia y fluye por los ríos hasta el mar. La demanda humana ha alterado este proceso, por lo que es probable que cada vez más se tenga que recurrir a otras fuentes de agua más profundas, que no se renovarán. Esta situación ya se está presentando en varios países, que son parte de los 22 “puntos calientes”, donde la brecha entre la oferta y la demanda es mayor. Entre estos están el Valle Central de California, Java (Indonesia), el delta del río Nilo (Egipto) y la cuenca del río Indo (Pakistán).

En varios de esos lugares, el tema del agua subterránea también es uno de los grandes problemas. Por ejemplo, India es el país que más ha tenido que bombear agua subterránea. La mayor parte de esta, encontraron los investigadores, se destina al regadío, especialmente en los estados noroccidentales de Punjab y Haryana, que se caracterizan por ser áridos y tener cultivos que consumen bastante agua, como de arroz y trigo.

Por esta situación, el gobierno del país tuvo que tomar la decisión de recurrir a los recursos finitos de las aguas subterráneas “como parte de un exitoso esfuerzo por evitar la hambruna masiva”, anotan los investigadores del Mapa del Agua. Como consecuencia de esta decisión, la capa freática, la primera capa de agua subterránea, se está hundiendo hasta tres metros cada año

