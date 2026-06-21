En estas ciudades lloverá este domingo: el Ideam publicó el pronóstico para todas capitales

En Bogotá se espera que haya tiempo seco durante la jornada electoral. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es domingo 21 de junio, día de elecciones. En todos los municipios del país, miles de personas votarán para elegir el nuevo presidente que reemplazará a Gustavo Petro.

Diferentes autoridades ya han hecho un llamado a los ciudadanos para que voten masivamente y para que no dejen para última hora de la jornada electoral la visita a las urnas. Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. estarán abiertas recibiendo a los electores en su respectiva mesa de votación.

(Lea Hallan más de 8.500 crías muertas de elefantes marinos al sobrevolar con drones unas islas)

¿Cómo estará el tiempo en las principales ciudades, donde se espera a millones de personas? El Ideam, que se encarga de hacer los pronósticos meteorológicos, acaba de publicar su último informe en el que detalla en cómo será el clima en todas las ciudades capitales del país este domingo.

¿En cuáles lloverá y en cuáles se mantendrá el tiempo seco durante la jornada?

(Lea Propuestas de Cepeda y De la Espriella en salud: ¿qué harán con EPS, UPC y medicamentos?)

Bogotá D.C.

Se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, con predominio de tiempo seco.

Temperatura máxima: 19 °C

Cartagena

Durante la mañana se espera cielo parcial a ligeramente nublado y predominio de tiempo seco. En la tarde se prevén lluvias bajo condiciones similares de nubosidad.

Temperatura máxima: 31 °C

Barranquilla

En la mañana y la tarde predominará el cielo parcial a ligeramente nublado, con tiempo seco durante toda la jornada.

Temperatura máxima: 32 °C

San Andrés

Se espera cielo nublado durante la mañana, con lluvias moderadas. En la tarde continuará nublado, con persistencia de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 33 °C

Montería

En la mañana estará el cielo nublado, pero habrá tiempo seco. En la tarde podrían registrarse lluvias ligeras.

Temperatura máxima: 32 °C

Riohacha

Durante toda la jornada se espera cielo parcial a ligeramente nublado y predominio de tiempo seco.

Temperatura máxima: 36 °C

Valledupar

En la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco. Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 36 °C

Sincelejo

Durante la mañana predominará el cielo parcialmente a mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras.

Temperatura máxima: 31 °C

Santa Marta

En la mañana el cielo estará ligeramente nublado y habrá tiempo seco. En la tarde se esperan lluvias moderadas con cielo parcialmente nublado.

Temperatura máxima: 31 °C

Medellín

Durante toda la jornada predominarán condiciones de cielo nublado a parcialmente nublado, pero habrá tiempo seco.

Temperatura máxima: 24 °C

Bucaramanga

Se prevé cielo mayormente nublado durante todo el día. La mañana será seca, mientras que en la tarde se presentarán lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 26 °C

Tunja

La mañana estará mayormente nublada, pero con tiempo seco. En la tarde podrían registrarse lluvias ligeras.

Temperatura máxima: 17 °C

Cúcuta

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Temperatura máxima: 35 °C

Manizales

En la mañana predominará el cielo mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde se esperan lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 27 °C

Armenia

Se espera cielo nublado durante toda la jornada. La mañana será seca y en la tarde se prevén lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 26 °C

Pereira

Mañana con cielo parcialmente nublado y tiempo seco. En la tarde aumentará la probabilidad de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 28 °C

Ibagué

Durante la mañana y la tarde se espera cielo nublado. pero predominará el tiempo seco.

Temperatura máxima: 32 °C

Neiva

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada, con tiempo seco.

Temperatura máxima: 34 °C

Cali

La mañana en la capital del Valle del Cauca será nublada y seca. En la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 29 °C

Popayán

Durante la mañana predominará el cielo mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras.

Temperatura máxima: 25 °C

Quibdó

Se espera cielo nublado durante toda la jornada. En la mañana se registrarán lluvias ligeras y en la tarde lluvias fuertes.

Temperatura máxima: 32 °C

Pasto

La mañana estará nublada, así como la tarde. Sin embargo, habrá tiempo seco durante todo el día.

Temperatura máxima: 22 °C

Leticia

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y en la tarde parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

Temperatura máxima: 33 °C

San José del Guaviare

El cielo estará nublado durante toda la jornada, con lluvias moderadas tanto en la mañana como en la tarde.

Temperatura máxima: 31 °C

Mocoa

Se prevé cielo mayormente nublado durante todo el día, acompañado de lluvias moderadas tanto en la mañana como en la tarde.

Temperatura máxima: 29 °C

Florencia

Durante toda la jornada se espera cielo nublado con lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 30 °C

Inírida

Se prevé cielo nublado durante todo el día, con lluvias moderadas persistentes.

Temperatura máxima: 32 °C

Mitú

En la mañana el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, pero el tiempo será seco. En la tarde aumentará la probabilidad de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 31 °C

Villavicencio

Durante la mañana se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde podrían presentarse lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 31 °C

Yopal

En la mañana el cielo estará nublado y habrá lluvias ligeras. En la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 32 °C

Arauca

Durante la mañana se esperan lluvias ligeras bajo cielo mayormente nublado. En la tarde persistirá la nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas.

Temperatura máxima: 32 °C

Puerto Carreño

Se espera cielo nublado durante toda la jornada, con lluvias moderadas tanto en la mañana como en la tarde.

Temperatura máxima: 33 °C

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜