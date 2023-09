En Huila reportaron el nacimiento de nuevas crías de osos de anteojos

Han sido 14 las camadas registradas en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guacharos Puracé / Cortesía Foto: Cortesí

El Grupo de Monitoreo Comunitario Serankwa del Parque Natural Regional Corredor Biológico Guacharos Puracé, en el sur del departamento de Huila, informó en las últimas horas que detectó la presencia de dos hembras de oso de anteojos con sus camadas de oseznos de aproximadamente seis meses de edad, lo que eleva el número a 14 crías identificadas con cámara trampa desde el año 2019.

Según las imágenes de las cámaras trampa, el 11 y el 15 de septiembre pasado las hembras “Serankwa” y “Gaia”, respectivamente, fueron registradas a su por el árbol rascadero comunitario, donde está la cámara. Las imágenes dejan al descubierto, además, que cada una estaba acompañada de un osezno a los que estaban enseñando comportamientos básicos de supervivencia en vida silvestre.

“Este registro de hembras con crías además de ser importante porque fue logrado en área definida como de alta movilidad para los osos, muestra la efectividad del manejo de las áreas protegidas, permitiendo el tránsito hacia los bosques de los municipios de Palestina y Pitalito, cuya conectividad del paisaje además contribuye al movimiento de la diversidad de especies silvestres que habitan la bota caucana, norte del Putumayo y nororiente de Nariño, zona de transición entre el sistema montañoso de los Andes y el piedemonte andino amazónico”, dijo Katherine Arenas, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM. (Puede ver: ¿Por qué está aumentando el cáncer en los adultos jóvenes?)

Según la corporación ambiental huilense, el oso andino es una de las 1.200 especies identificadas en el Huila debido al trabajo de las comunidades locales y ONG ambientales “Esperamos que los dos nuevos oseznos encuentren en el bosque alto andino refugio y alimento para que puedan sobrevivir a lo largo del tiempo. Tenemos la certeza de que las diversas cámaras trampa instaladas en el corredor ecológico del sur del Huila continuarán recapturando estos dos individuos, lo que permitirá su monitoreo en el territorio”, puntualizó Arenas. (Puede ver: El animal terrestre más grande es un experto equilibrista. ¿Cómo lo hace?)

“Serankwa” y “Gaia” no habían sido registradas en cámaras trampa desde el mes de abril del año 2022. De “Serankwa” se sabe que fue registrada por primera vez en el año 2019 y en la primera temporada del año 2020 fue filmada en cámaras trampa con camada de gemelos, no obstante, después de 5 meses de este evento fue observada sola y sus oseznos no volvieron a ser vistos en los múltiples equipos de monitoreo instalados en el territorio. De este modo, con este último registro se confirma la segunda camada de la hembra. Algo curioso es que Serankwa es el único individuo que se ha identificado en el departamento que tiene en su cara la mancha blanca que forma el anteojo completo.

“Gaia” fue registrada por primera vez en 2019. En 2020 fue filmada en cámara trampa en evento reproductivo de copula con uno de los machos residente del corredor biológico, y en 2021 reportada con camada de dos oseznos, estos muy probablemente como producto de este apareamiento. Para mayo de 2022 esta camada de oseznos ya había sido destetada. De esta forma, esta última camada se convierte en la segunda para ella reportada en equipos de monitoreo.