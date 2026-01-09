En imágenes: incendios consumen miles de hectáreas en la Patagonia argentina

Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal este viernes, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). EFE/ Provincia de Chubut Foto: EFE - Provincia de Chubut

La Patagonia argentina vive una emergencia por cuenta de los incendios que se vienen registrando desde diciembre del año pasado, pero que en los últimos días se han intensificado. Según el informe que dio la Agencia Federal de Emergencias (AFE) este viernes, aún hay cinco focos activos: dos en la provincia de Chubut, uno en la provincia de Santa Cruz y otros dos en la provincia de Neuquén, todos en la región de la Patagonia.

Aunque aún no hay una cifra exacta de las hectáreas afectadas por el fuego en la región, en algunas zonas se han logrado calcular los daños. En Cushamen, Chubut, por ejemplo, se habla de 3.000 hectáreas arrasadas por el fuego, mientras que en otras zonas como el Lago Argentino, en Santa Cruz se han calculado 277 hectáreas.

Según los registros oficiales, a la fecha se han evacuado al menos 3.000 turistas. “Gendarmería Nacional (militares) desplegó 136 efectivos con vehículos que realizan recorridos de seguridad junto a la policía provincial, traslado de personas, elementos de evacuación y donaciones, asistencia vial en corredores nacionales y asistencia sanitaria de Sanidad de los Escuadrones”, escribió la AFE.

Los habitantes también se han sumado a las labores para contener los incendios. En Chubut, 362 personas intentan controlar el incendio en Puerto Patriada, que fue detectado el 5 de enero en cercanías de la comunidad Pulgar. Para el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, este fue provocado intencionalmente. “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, dijo el gobernador Ignacio Torres.

La investigación judicial en Chubut avanza bajo la órbita de la fiscalía de la localidad de Lago Puelo, que trabaja para determinar el origen del incendio. Según se informó de manera oficial, en el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional.

Además de los focos activos, hay otros focos de incendio ya controlados en Chubut: Loma de la Chancha-El Turbio (3.000 hectáreas afectadas) y en El Engaño - Río Pico (5 hectáreas).

De acuerdo con la AFE, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4.000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales.

