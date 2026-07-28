¿En qué departamentos de Colombia lloverá este martes? Este es el pronóstico del Ideam

Lluvias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 28 de julio, en el que se espera un menor volumen de acumulados de lluvias en comparación a lo registrado el pasado lunes.

“Las lluvias más importantes se esperan especialmente en horas de la tarde y noche, sobre sectores de la región Pacífica, el norte de la región Andina, suroccidente de la Caribe y sectores dispersos de la región Orinoquía y la Amazonía”, precisó la entidad, en su más reciente boletín.

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Por su parte, en áreas del norte y centro de la región Caribe, y en el centro y sur de la Andina y sur y occidente de la Amazonia, predominarán condiciones de tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Para el caso de la región Andina, se esperan lluvias en Antioquia, Risaralda, sur de Santander, Norte de Santander, oriente de Cundinamarca, Boyacá. Estas se presentarían, en particular, durante las jornadas de la tarde, noche y parte de la madrugada.

En la región Pacífica, se pronostica un cielo mayormente nublado, con precipitaciones en sectores de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Ideam también informó que en la región Caribe “se prevé cielo parcial a ligeramente nublado, con lluvias entre ligeras a moderadas en áreas de Córdoba, sur de Bolívar, sectores puntuales de Cesar y Magdalena”.

🌧️ ¿Qué esperar en Bogotá?

Como informó Hugo Rico, funcionario del convenio Ideam-Idiger, en la mañana de este martes se espera un cielo nublado con predominio de tiempo seco.

En línea con esto, “en la tarde y en la noche se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco”, precisó el funcionario.

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🌤️ Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país:

• Barranquilla: Se esperan cielos de ligeramente cubiertos y tiempo seco (T. máx.: 35 °C),

• Cartagena: Son posibles cielos ligeramente cubiertos y tiempo seco (T. máx.: 32 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado. Se prevén lluvias ligeras en la jornada de la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

• Medellín: Se espera cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 27 °C),

• Tunja: Se pronostica cielo con nubosidad variada y lloviznas finalizando la tarde y primeras horas de la noche (T. máx.: 18 °C).

• Cali: Son probables lluvias de ligeras a moderadas durante la tarde y noche, con cielos de parcial a mayormente cubiertos (T. máx.: 31 °C),

• Popayán: Se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lloviznas en la noche (T. máx.: 26 °C).

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