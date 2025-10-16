¿En qué ciudades lloverá este jueves 16 de octubre? Acá el pronóstico del tiempo

Lluvias de variada intensidad se esperan a lo largo de la jornada en las principales ciudades del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este jueves 16 de octubre, se estima que durante la jornada disminuya la nubosidad como las precipitaciones que han sido comunes en los últimos días.

Condiciones de menor nubosidad y lluvias se esperan en las regiones de la Amazonia, el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, en el centro de la región Andina, el occidente de la Orinoquía y el occidente de la Amazonia, sí se prevén precipitaciones.

En concreto, las lluvias más intensas, incluso acompañadas de actividad eléctrica, se esperan en Huila, Meta, Caquetá y Putumayo, Nariño y Magdalena.

Por la segunda temporada de lluvias que se vive en gran parte del país, y que va de septiembre a noviembre, 593 municipios se encuentra en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 79 están en alerta roja, siendo los departamentos de Chocó (22), Antioquia (15) y Cauca (9), los que más municipios tienen en este nivel.

¿Lloverá en Bogotá este jueves 16 de octubre?

En la mañana, en la capital del país, se espera un cielo mayormente nublado con predominio del tiempo seco, aunque podrían presentarse algunas lluvias ligeras en el sur de la ciudad.

En la tarde, la nubosidad será variada y pueden darse lluvias en localidades como Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Bosa, Chapinero y Ciudad Bolívar. Para la noche, la nubosidad seguirá siendo variada y se esperan lloviznas o lluvias ligeras en el sur de la ciudad.

¿Lloverá en Barranquilla, Cartagena, Cali o Medellín?

En las principales ciudades del Caribe colombiano, se prevé un cielo mayormente nublado. Mientras en la capital del Atlántico pueden darse lluvias al finalizar la mañana y durante las horas de la tarde, en la de Bolívar estás serán más probables durante el inicio de la jornada.

En Cali y Medellín, el IDEAM pronostica cielo mayormente nublado con lluvias a lo largo de la jornada de variada intensidad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜