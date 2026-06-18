¿En qué sectores de Bogotá y el país lloverá este jueves 18 de junio? Esto dice el Ideam

En el caso de la región Andina, luego de una mañana seca y cielo mayormente nublado, para la tarde y la noche se pronostican lluvias de intensidad moderada a fuerte. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este jueves, 18 de junio, en el que se espera un descenso moderado en la nubosidad y las lluvias asociadas en el país.

“No obstante, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en sectores dispersos al noroccidente y suroriente de la región Caribe, oriente y suroccidente de la Pacífica, norte y occidente de la Andina, centro y occidente de la Orinoquia y norte de la Amazonia”, precisó la entidad, a través de un comunicado.

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En el caso de la región Andina, luego de una mañana seca y cielo mayormente nublado, para la tarde y la noche se pronostican lluvias de intensidad moderada a fuerte, especialmente en el norte de Norte de Santander, el sur de Santander y el noroccidente de Boyacá y Cundinamarca.

“En la región Pacífica se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones entre moderadas y fuertes, especialmente en horas de la tarde y noche, sobre el eje oriental, centro y sur de Chocó, norte y suroriente de Valle del Cauca y sobre el eje central de Cauca y Nariño”, precisa el Ideam.

Para la región Caribe, se pronostican algunas lluvias en el occidente de Atlántico, nororiente y sur de Bolívar, sur de La Guajira, norte y sur de Cesar y Bolívar y al norte y occidente de Córdoba.

🌤️ ¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Según precisó Claudia Torres, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, en la mañana de este jueves se espera un tiempo mayoritariamente seco.

“En horas de la tarde se prevén precipitaciones ligeras en el norte, occidente y sur de Bogotá, especialmente en zonas de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba y Usaquén”, indicó el Ideam. “Durante la noche son esperadas condiciones secas con cielo mayormente nublado”.

☔Este es el pronóstico para las principales ciudades del país

• Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la mañana y tarde (T. máx.: 34 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la mañana y tarde (T. máx.: 33 °C).

• Bucaramanga: Luego de una mañana con predominio de tiempo seco. Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 27 °C).

• Medellín: Durante la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan algunas lluvias ligeras durante la noche (T. máx.: 30 °C).

• Tunja: Luego de una mañana con predominio de tiempo seco. Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 19 °C).

• Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 30 °C).

• Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y noche (T. máx.: 26 °C).

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