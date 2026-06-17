Colombia firma un acuerdo con Islandia para aprovechar la energía geotérmica

Imagen de referencia. Investigadores del Servicio Geológico Colombiano durante su recorrido por algunos de los sistemas geotérmicos del país. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El Gobierno de Colombia acaba de suscribir un memorando de entendimiento con el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia, con el fin de promover la cooperación bilateral en el sector de la energía geotérmica. El acuerdo, básicamente, se enfoca en intercambiar conocimientos, fortalecer capacidades, y en la investigación y el desarrollo de iniciativas para el aprovechamiento del potencial geotérmico.

Como hemos contado en estas páginas, la geotermia es la energía que se produce con el calor que proviene del centro de la Tierra y que se encuentra bajo la superficie. En algunas zonas del mundo, especialmente las que están cerca a volcanes, ese calor suele ser más intenso. Precisamente, Islandia es un país mundialmente reconocido por sus volcanes, y el recién firmado memorando destaca su experiencia y liderazgo en el uso de recursos energéticos renovables, especialmente la geotermia, para generar electricidad, además de las aplicaciones directas de calor.

“Estamos construyendo alianzas con los países que más han avanzado en la transición energética para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías. Islandia es un referente mundial en energía geotérmica y hoy pone su experiencia al servicio de una agenda común que busca fortalecer la seguridad energética, impulsar la innovación y avanzar hacia una economía más sostenible”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

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En ese sentido, el acuerdo busca fortalecer la colaboración entre las instituciones públicas de Colombia e Islandia y, cuando corresponda, facilitar vínculos entre entidades públicas, actores del sector privado, centros de investigación y otras organizaciones del sector. Plantea, además, identificar y desarrollar proyectos piloto de energía geotérmica.

Durante la firma, Jóhann Páll Jóhannsson, ministro de Medio Ambiente, Energía y Clima de Islandia afirmó que nuestro país “posee un importante potencial geotérmico y ha demostrado una sólida ambición en el avance de soluciones de energía limpia. Islandia se complace en compartir su experiencia y conocimientos especializados, al tiempo que aprende de las perspectivas y prioridades de Colombia”. También resaltó que este trabajo conjunto puede contribuir a reforzar la seguridad energética y para cumplir los objetivos climáticos de ambos países.

Por su parte, la ministra de Ambiente (e) de Colombia, Irene Vélez, dijo que “la ciencia nos ha mostrado la urgencia de transformar nuestra matriz energética y nuestra economía para responder a la crisis climática. Por eso, alianzas como esta son fundamentales para fortalecer las capacidades de nuestro país en el avance hacia una transición energética justa”.

La historia de la geotermia en Colombia

Colombia dio los primeros pasos en el desarrollo de esta novedosa forma de producir energía en 1970. Se hicieron estudios geofísicos y geoquímicos que, en palabras simples, consisten en tomar una “radiografía” del suelo para saber de qué está compuesto bajo la superficie. Por aquel entonces, los geólogos mostraron un interés particular por el complejo de volcanes que hay entre Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, compuesto por algunos como el Cerro Bravo, el Cerro Machín, el Nevado del Tolima y el Nevado del Ruiz.

Más tarde, en 1983, se definió que Villamaría, Caldas, un municipio muy cerca de Manizales, era una zona de especial interés para poner en marcha un proyecto de exploración geotérmica. Sin embargo, la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985 tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, cambió los planes. Los investigadores, las empresas y los recursos que se iban a destinar a la geotermia se utilizaron para crear el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, hoy responsable de monitorear los doce volcanes activos del país.

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Así, el sueño de generar energía geotérmica se apagó durante mucho tiempo, hasta hace algunos años, cuando recuperó el impulso. El 27 de diciembre de 2023, el Ministerio de Minas y Energía otorgó a la empresa Parex Resources la primera licencia para la explotación de este recurso en Casanare. Más recientemente, en mayo pasado, el Ministerio de Ambiente dio luz verde al proyecto Nereira para la etapa de exploración de un proyecto geotérmico en el Macizo Volcánico del Ruiz.

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