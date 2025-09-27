En video: observan a tres tiburones en un mismo evento de apareamiento

Imagen del evento de apareamiento entre los dos machos y la hembra. Foto: Tomado de Lassauce, Gossuin, Dudgeon & Chateu (2025). Observation of group courtship/copulating behavior for free-living Indo-Pacific Leopard sharks, Stegostoma tigrinum. Journal of Ethology

En un estudio que fue publicado hace unos días en el revista especializada Journal of Ethology, un grupo de investigadores anunció una particular imagen que capturaron en el océano de Nueva Caledonia: por primera vez grabaron, escriben, a tres ejemplares de tiburones leopardo del Indopacífico (Stegostoma tigrinum) en un mismo evento de apareamiento.

“Nuestras observaciones detallan un evento de apareamiento secuencial que involucró a dos machos y una sola hembra durante un período de 90 minutos”, explican en el artículo, encabezado por Hugo Lassauce, de la Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingeniería de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia.

Como explicaron en un comunicado, Lassauce suele bucear con tiburones en ese lugar, como parte de la investigación que está realizando en su estancia postdoctoral. Semana tras semana se ha sumergido para hacer monitoreo de esta especie, que está catalogada como en Peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En una de esas inmersiones, Lassauce se encontró con algo muy particular: observó que dos tiburones machos estaban “agarrando” a una hembra, cada uno de una aleta. “Le dije a mi colega que alejara el bote para evitar perturbaciones y comencé a esperar en la superficie, mirando a los tiburones casi inmóviles en el fondo del mar”, aseguró. “Esperé una hora, congelado en el agua, pero finalmente empezaron a nadar hacia arriba”.

Luego, como se puede observar en el siguiente video, hubo un par de cópulas. Primero, un macho; después el otro. El primero tardó 63 segundos, el segundo, 47 segundos. Ambos quedaron quietos, sin energía, mientras la hembra se alejaba nadando.

“Entonces los machos perdieron toda su energía y se quedaron inmóviles en el fondo mientras la hembra se alejaba nadando activamente”, añadió Lassauce en el comunicado publicado por la universidad. Tras grabar la escena con su cámara GoPro, él salió emocionado, pues sabía que entre manos tenía una grabación muy valiosa.

¿Por qué? Porque, como escriben los investigadores en su artículo, poder haber registrado ese evento les proporciona “nuevos conocimientos sobre las estrategias reproductivas de la especie y resaltan la importancia de identificar y proteger los hábitats clave para el apareamiento. Comprender estos mecanismos de apareamiento y reconocer los sitios reproductivos es crucial para una gestión eficaz de la especie”.

En palabras de Christine Dudgeon, experta en tiburones leopardo y co-autora de la investigación, “esta evidencia sugiere que el sitio en Nueva Caledonia es un hábitat de apareamiento clave, lo que puede informar las estrategias de gestión y conservación, así como ayudarnos a comprender la dinámica de la población y los comportamientos reproductivos de manera más amplia”.

“Desde una perspectiva de diversidad genética, queremos descubrir cuántos padres contribuyen a los lotes de huevos que ponen las hembras cada año”, indicó.

También, dijo a través del comunicado, estos hallazgos empiezan a abrir una puerta para investigar la inseminación artificial en esta especie, para regresar individuos a su ambiente natural, aunque es un camino largo por recorrer.

Para el equipo de científicos es clave continuar haciendo más observaciones que les permitan comprender mejor el comportamiento reproductivo de los leones leopardos.

