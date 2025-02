Enero de 2025 rompió el récord como el más cálido jamás registrado

En ciudades como Sídney, los residentes experimentaron olas de calor durante enero. Foto: EFE - STEVEN MARKHAM

En sintonía con los récords climáticos que se rompieron durante 2024, entre esos el hecho de que es posible que hayamos vivido el primer año en el que la temperatura media superó en más de 1.5 °C la media del período preindustrial (1850-1900), 2025 empezó rompiendo récords de temperatura.

Así lo confirmaron esta mañana el programa Copernicus, de la Unión Europea, y la Organización Mundial Meteorológica (OMM) al dar a conocer que enero de 2025 se situó 1.75 °C por encima del nivel preindustrial. También fue 0.79 °C más cálido que la media para enero entre 1991 y 2020.

Además, fue el 18.º mes, de los últimos 19, en el que la temperatura media mundial del aire en la superficie superó en más de 1.5 °C el nivel preindustrial. Esto no significa que no se pueda cumplir con el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura para finales de siglo por debajo de los 2 °C, haciendo todo lo posible para que no supere los 1.5 °C. Pero, como explicó la OMM en enero, este acuerdo sí “corre grave peligro”.

De acuerdo con Copernicus, en los últimos 12 meses, de febrero de 2024 a enero de 2025, la temperatura media estuvo 0.73 °C por encima de la media de 1991 y 2020, y 1.61 °C por encima de la media del período preindustrial.

Respecto a las temperaturas del mar (que influencian, en gran parte, la temperatura global), Copernicus señaló que la media para enero de 2025 fue de 20.78 °C. Esto quiere decir que es el segundo valor más alto registrado para el mes, tan solo 0.19 °C por debajo de enero de 2024, que ostenta el récord.

“Enero de 2025 es otro mes sorprendente, que continúa con las temperaturas récord observadas a lo largo de los dos últimos años, a pesar del desarrollo de las condiciones de La Niña en el Pacífico tropical y su efecto de enfriamiento temporal sobre las temperaturas globales”, declaró Samantha Burgess, jefe estratégica de clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el hielo marino del Ártico (en el Polo Norte del planeta) alcanzó su extensión mensual más baja para enero, con un 6 % por debajo de la media. Mientras que la extensión del hielo marino antártico (Polo Sur) estuvo un 5 % debajo de la media, “relativamente cerca de la media en comparación con otros años recientes”, concluyó Copernicus.

Como resaltó a inicios de año el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, “2025 nos obliga a tomar medidas climáticas pioneras”. Una de esas medidas, han advertido los científicos desde hace décadas, tiene que ver con la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, las principales causantes del cambio climático.

