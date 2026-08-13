Es oficial, la ANLA ya tiene nuevo director: Sergio Piñeros Botero

Sergio Piñeros (izquierda) junto a Fabio Arjona, el ministro de Ambiente. Foto: Ministerio de Ambiente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este 13 de agosto, el Ministerio de Ambiente anunció que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya cuenta con un nuevo director: Sergio Piñeros Botero.

Según el perfil que compartió la entidad, Piñeros Botero es ingeniero civil egresado de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Derecho Urbano y Gestión Urbanística de la Universidad del Rosario.

(Lea La otra emergencia: hay 36 incendios forestales en Colombia y 339 municipios en alerta roja)

Entre los cargos que ha ocupado se encuentran la dirección de la Oficina de Planeación del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Asuntos Ambientales (Ideam). Además, fue subdirector en varias áreas de planeación ambiental en la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.

De igual forma, señala la ANLA, fue asesor del exministro de Ambiente Ricardo Lozano y ha sido profesor en las universidades Externado, Rosario y Javeriana.

El nuevo director, señala en un comunicado el Minambiente, es experto en ordenamiento territorial, planeación y gestión ambiental, ordenamiento de cuencas hidrográficas y planes de manejo ambiental.

Piñeros-Botero llega en reemplazo de Irene Vélez, que también había asumido el cargo de ministra de Ambiente encargada. Su rol será esencial para darle el aval (o no) a los proyectos de explotación de hidrocarburos que prometió el gobierno de De la Espriella.

También tendrá un rol protagónico en darle el aval ambiental a proyectos de infraestructura.

De hecho, hace tan solo un par de días, la ANLA expidió una nueva resolución con la cual revocó tres actos administrativos que había emitido en 2024 esa agencia frente al Canal del Dique. La decisión había sido defendida por Arjona semanas atrás, quien había dicho que se debía levantar la exigencia de una nueva licencia ambiental al proyecto, que contempla obras como los complejos de esclusas de Calamar y Puerto Badel, además de trabajos de dragado, ampliación del canal y protección de sus orillas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜