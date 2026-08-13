La otra emergencia: hay 36 incendios forestales en Colombia y 339 municipios en alerta roja

Uno de los incendios forestales que se han presentado en Nariño. Foto: Bomberos Pasto

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Mientras buena parte del país está concentrado en sortear la emergencia causada por el terremoto y que, hasta el momento, ha dejado 273 personas fallecidas en el país y más de 40 mil familias afectadas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), Colombia empieza a vivir otra emergencia: la de los incendios.

Según David Santiago Tamayo, diretor de esa entidad, en la tarde del 13 de agosto había 36 incendios forestales activos. Además, dijo, se han liquidado 45.

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El saldo total de hectáreas afectadas es de 1.195 hectáreas. Eso quiere decir un área tan grande como diez veces el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

De acuerdo con la UNGRD, esos incendios se concentran en dos departamentos: Tolima y Quindío, que también resultó perjudicado por el terremoto.

En un breve video, Tamayo aclaró que, aunque la prioridad de la UNGRD es atender la emergencia generada por el sismo, también están atendiendo los problemas ocasionados por los incendios. Ya hay, señaló, 45 liquidados.

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Sin embargo, la situación puede ponerse un poco más crítica, según los datos publicados por el Ideam. El último “Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal” (del 13 de agosto) indica que hay 339 municipios en alerta roja, la cual advierte a todos los sistemas de prevención y atención de desastres que hay una amenaza que puede ocasionar un “fenómeno con efectos adversos sobre la población” y que requiere atención inmediata.

En otras palabras, hay una “probabilidad de amenaza inminente” que implica la movilización de personas y equipos.

¿En cuáles departamentos están los municipios con más riesgo?

Según el informe del Ideam, la mayor parte de los municipios en alerta roja se encuentra en Cundinamarca (78), seguido por Tolima (46), Nariño (31), Cauca (30), Antioquia (23) y Norte de Santander (23).

En el caso de Cundinamarca, la lista de municipios es la siguiente: Agua De Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Caparrapí, Carmen De Carupa, Chaguaní, Chía, Cogua, Cota, El Colegio, El Peñón, El Rosal, Facatativá, Fusagasugá, Fúquene, Girardot, Granada, Guachetá, Guaduas, Guataquí, Guayabal De Síquima, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Madrid, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Puerto Salgar, Pulí, Quebradanegra, Quipile, Ricaurte, San Antonio Del Tequendama, San Cayetano, San Francisco, San Juan De Rioseco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Subachoque, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tocaima, Topaipí, Venecia, Vergara, Vianí, Villa De San Diego De Ubaté, Villagómez, Villeta, Viotá, Zipacón, Zipaquirá, Útica. HUILA : Aipe, Baraya, Campoalegre, Hobo, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Teruel, Villavieja, Yaguará y Íquira.

En Tolima son: Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Ataco, Cajamarca, Carmen De Apicalá, Casabianca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Melgar, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, San Sebastián De Mariquita, Santa Isabel, Suárez, Valle De San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

En Antioquia son: Anzá, Bello, Buriticá, Caicedo, Copacabana, Ebéjico, El Carmen De Viboral, El Santuario, Envigado, Fredonia, Giraldo, Guarne, La Ceja, Marinilla, Medellín, Olaya, Retiro, Rionegro, San Jerónimo, San Pedro De Los Milagros, San Vicente Ferrer, Santa Fé De Antioquia y Sopetrán.

En Norte de Santander son: Arboledas, Bochalema, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Cácota, Durania, El Zulia, Herrán, Labateca, Los Patios, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, San José De Cúcuta, Santiago, Silos, Toledo, Villa Del Rosario y Ocaña.

En el caso de Cauca, la alerta roja está para estos municipios: Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guachené, Jambaló, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Padilla, Patía, Popayán, Puracé, Páez, Rosas, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará Paispamba, Sucre, Timbío, Toribío, Totoró, Villa Rica.

En Nariño, los municipios en esa alerta son: Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tambo, Guaitarilla, Imués, La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Pasto, Policarpa, Providencia, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro De Cartago, Santacruz, Taminango, Túquerres, Yacuanquer, Ancuya, Samaniego.

En el Valle del Cauca son los siguientes: Alcalá, Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Cartago, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guadalajara De Buga, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Yumbo, Zarzal.

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