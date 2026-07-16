La migración de mamíferos terrestres más grande del mundo está amenazada y buscan salvarla

Imagen de la migración de mamíferos en el Paisaje Migratorio Boma-Badingilo. Foto: Marcus Westberg - African Parks

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“La migración de mamíferos terrestres más grande del mundo está bajo amenaza”.

Con esa frase empieza el mensaje que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) publicó hace un par de días en X y que podría cambiar la historia de un lugar muy especial en África. En él, revelaba que le había pedido a la UNESCO que incluyera el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo en su lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

Ubicado en Sudán del Sur, el Paisaje Migratorio Boma-Badingilo abarca en enorme complejo de sabanas, pastizales inundables estacionales, humedales, llanuras aluviales, sistemas fluviales y bosques donde, precisamente, ocurre la migración de mamíferos terrestres más grande del planeta.

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Según ese organismo, cerca de seis millones de ungulados, principalmente el kob de orejas blancas (Kobus kob leucotis), el tiang (Damaliscus lunatus tiang) y la gacela de Mongalla (Eudorcas albonotata) migran a través de ese territorio que, en total, tiene unas 11.250.000 hectáreas.

Esa migración que se da “a través de llanuras aluviales sin vallas representa uno de los espectáculos de vida silvestre más masivos y estéticamente extraordinarios del planeta”, dice la IUCN en un documento.

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Además, es un área que es clave para la conservación de fauna críticamente amenazada como el elefante de sabana africano (Loxodonta africana), el perro salvaje africano (Lycaon pictus), el león (Panthera leo), el leopardo (Panthera pardus), el guepardo del noreste de África (Acinonyx jubatus soemmeringii) o el pangolín de Temminck.

Sin embargo, hoy está enfrentando graves amenazas que están poniendo en peligro ese lugar y a las especies que habitan en él. Hay un intenso conflicto armado que ha desembocado en la apertura en vías al interior de esas sabanas. Eso, dice la IUCN, ha facilitado el transporte y la comercialización a gran escala de carne de animales silvestres como el tiang.

Así mismo, hay concesiones mineras y petroleras que se superponen con ese paisaje, que “constituyen un riesgo latente”, a pesar de que, actualmente, no haya explotación activa.

El otro factor que le preocupa a los expertos de la IUCN es que hay proyectos para hacer carreteras que planificadas amenazan con fragmentar las rutas de migración que, hasta el momento, no habían tenido obstáculos.

Por ese motivo es que ese organismo le pide al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO que incluya a ese paisaje en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Sería una categoría implicaría nuevas responsabilidades de protección para Sudán del Sur.

Entre otras cosas, lo que solicita la IUCN es que ese país cree un marco de gestión para el 70 % del área que está desprotegida, pues tan solo el 30 % cuenta con protección al hacer parte de los Parques Nacionales de Boma y Badingilo.

También le pide que despliegue patrullajes coordinados con la organización African Parks y las comunidades que habitan ese territorio para frenar el tráfico de carne silvestre y de marfil.

De igual forma, dice que es necesario diseñar una hoja de ruta transparente para garantizar la gobernanza equitativa con los pueblos indígenas, en la que se respeten sus derechos territoriales.

La decisión sobre si se acepta declarar a este Paisaje Migratorio en la esa selecta lista se tomará la próxima semana en Busan, Corea del Sur.

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