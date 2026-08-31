Estas son las regiones en las que lloverá esta semana: habrá nueva onda tropical

Mapa del pronóstico del tiempo para el día miércoles. Foto: Tomado de Ideam

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Según el último boletín del Ideam, en el que detalla cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana, es posible que una nueva onda tropical genere un incremento de lluvias, especialmente en sectores del Caribe y del Pacífico.

De acuerdo con la entidad, mientras la onda tropical No. 43 (remanente de Dolly) avanzará sobre el mar Caribe, la onda tropical No. 45 será la culpable de que haya más precipitaciones al final de la semana.

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De hecho, en el mar Caribe se esperan vientos de hasta 20 nudos (37 km/h) y oleaje de hasta 3 metros.

En este momento, la onda tropical #43 se encuentra transitando sobre el occidente del Caribe, aportando lluvias e inestabilidad atmosférica tanto al occidente del Caribe, como al norte del Pacífico el día de hoy

Según Carolina Rueda, subdirectora del Ideam, se espera que continúe su tránsito hacia el occidente en las próximas horas hacia territorio centroamericano, aunque ya dejó afectaciones en el centro y en el norte de Bolívar y gran parte de Sucre, Córdoba, el Golfo de Urabá y el borde costero de Chocó.

Por otro lado, se espera que haya lluvias intensas los primeros días de la semana en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar y Cesar.

Esas precipitaciones, dice el Ideam, persistirán en amplios sectores del país a lo largo de toda la semana, “especialmente en la región Pacífica, norte y centro de la región Andina, sectores del Caribe, Orinoquía y Amazonía”.

Así se comportará el tiempo día tras día:

Lluvias el martes

El instituto indica que habrá lluvias en la región Pacífica y en sectores de la región Andina.

Los departamentos donde se espera que llueva son:Chocó, occidente de Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, sur de Cesar y sur de Bolívar.

Por otra parte, en la región Caribe se mantendrán lluvias moderadas en Córdoba, Sucre y sur de Magdalena, así como en la Orinoquía y la Amazonía. En esas últimas dos regiones, “se esperan lluvias de variada intensidad y chubascos dispersos en sectores de Vichada, Guainía, Meta, Caquetá y Vaupés”.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá tiempo seco.

El tiempo para el miércoles

Ese día habrá lluvias hacia el norte y centro del país. De igual manera, continuarán las precipitaciones en sectores de la región Pacífica, particularmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, y en el sur de Cesar y Bolívar son los departamentos donde también se espera que llueva a mitad de semana.

“En la Orinoquía y la Amazonía aumentará la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en sectores de Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y el trapecio amazónico”, señala el Ideam.

¿Qué sucederá el jueves?

Al igual que los días previos, “se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la región Pacífica así como a lo largo de las cordilleras Occidental y Central”, indica el Ideam.

Sectores de Antioquia, del Eje Cafetero, de Tolima y de Huila también tendrán lluvias, así como el sur de Bolívar y de Sucre.

“En la Orinoquía y la Amazonía se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas en Vichada, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas”, se lee en el reporte.

En La Guajira habrá vientos fuertes.

El tiempo para el viernes

Hacia el final de la semana incrementarán las lluvias en varios sectores del occidente y del sur del país.

“Las lluvias más destacadas se prevén en Chocó, en el occidente de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Santander, Norte de Santander y en el piedemonte llanero de Meta y Casanare”, afirma el Ideam.

Amazonas, Vaupés y Caquetá también tendrán lluvias y cielos nublados.

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