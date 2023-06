Este es el estado del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 14 de junio

Así se ve el volcán Nevado del Ruiz este miércoles 14 de junio. Foto: SGC - SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Ministerio de Minas y Energía publicaron el último reporte de la situación del volcán Nevado del Ruiz. En el documento, presentan los datos obtenidos desde las 09:00 a.m. del martes 13 de junio. Estos son los datos más relevantes: (Lea: Caño Cristales abre de nuevo las puertas al público este 16 de junio)

- La actividad de este volcán, en términos generales, continúa mostrando niveles bajos con variaciones menores.

- La sismicidad que está asociada al movimiento de fluidos en el interior de los conductos volcánicos mostró niveles similares en el número de sismos y un leve aumento en la energía sísmica. Esta disminución fue con respecto al día anterior.

- Algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza.

- Disminuyó en el número de sismos y en la energía sísmica relacionada con fracturamiento de roca al interior de la estructura volcánica. (Puede leer. Una poderosa familia de EE.UU., tras una mina de cobre en la Amazonia colombiana)

- Los sismos fueron de baja energía y estuvieron localizados en el sector nororiente del volcán.

- La altura máxima observada de la columna de gases, vapor y/o emisión de ceniza fue de 300 metros.

- Continuaron las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera.

- No se tuvo reporte de anomalías térmicas en el fondo del cráter, pero esto no significa que no sigan allí presentes. (Lea también: El aumento de las lluvias amenazaría la supervivencia de las jirafas, ¿por qué?)

El SGC advierte que por todas estas variaciones la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy inestable y “aunque ya han pasado unas semanas en los que la actividad sísmica, en general, ha disminuido con respecto a semanas anteriores, es importante recordar que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad”, apunta la entidad. Por eso, su actividad seguirá catalogada como de nivel naranja.

