Este es el pronóstico del clima para Bogotá y otras ciudades este fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana (13 y 14 de diciembre). Aunque se esperan lluvias en algunas regiones, en otras predominará el tiempo seco.

Para mañana sábado, se espera que disminuya tanto la nubosidad como las precipitaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, no se descartan lluvias en sectores del Atlántico, Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Cauca, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Guainía, Vaupés y en el Amazonas.

Mientras tanto, el domingo el Ideam pronostica que las lluvias de mayor intensidad se registren en sectores del Cesar, Bolívar, sur de Magdalena, Sucre y Córdoba; en el centro y norte de Antioquia; Santander; el norte de Boyacá y Cundinamarca; el oriente y centro del Tolima; el occidente de Caldas; Risaralda; el norte de Quindío; Chocó; el oriente de Valle del Cauca y Cauca; así como en Amazonas, Vaupés, Guainía y el oriente de Vichada.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el sábado se espera tiempo seco, pero el domingo son posibles algunas lluvias en el sector sur durante las primeras horas del día.

Para Bogotá, el Ideam dice que se seguirán manteniendo las condiciones secas, aunque no se descartan algunas lluvias al occidente de la ciudad en horas de la tarde. La temperatura mínima estará por debajo de los 10°C y la temperatura máxima entre 19°C y 20 °C en la capital del país.

