Este es el pronóstico del clima para este martes, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este martes, 9 de diciembre. Según la entidad, en gran parte del país se esperan lluvias, pero, en otras zonas habrá condiciones secas.

Las principales precipitaciones y condiciones nubosas se prevén particularmente en sectores de las regiones Pacífica, Andina, sur de la Caribe y oriente de la Amazonia y Orinoquia. Esto quiere decir que, las principales lluvias se esperan en departamentos como Vichada, Guainía, Amazonas, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Boyacá, Tolima, oriente de Cauca y Valle del Cauca.

Por otro lado, en departamentos como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el Ideam pronostica predominio de tiempo seco. En Cali, se puede presentar un clima similar, aunque no se descartan lloviznas y lluvias intermitentes en la noche.

En Barranquilla, dice el Ideam, prevalecerá el cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco en la mañana, pero en la tarde y primeras horas de la noche son previstas algunas lluvias. Mientras que en Medellín, Tunja y Bucaramanga se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias, especialmente, en horas de la tarde y noche.

En el caso de Bogotá, el Ideam dice que en la mañana se presentarán condiciones secas, pero cerca del mediodía es posible que se registren lluvias de ligera intensidad en sectores de Suba y Engativá. Durante la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente con lluvias de variada intensidad en sectores de Suba, Usaquén, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En la noche también se esperan lluvias ligeras o lloviznas intermitentes.

