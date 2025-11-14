Este es el pronóstico del clima para este viernes, según el Ideam

En la isla San Andrés se espera cielo nublado y lluvias este viernes, 14 de noviembre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima el último día laboral de esta semana. Según la entidad, hoy se espera cielo entre parcial a mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, en gran parte del territorio nacional.

Las principales lluvias, que incluso pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas en algunos casos, se esperan en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas Putumayo y Caquetá.

Por ciudades, el pronóstico del Ideam indica que tanto en Barranquilla como en Cali, se esperan lluvias intermitentes a lo largo del día. En Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Tunja, es posible que se registren lluvias de variada intensidad, especialmente, en horas de la tarde y noche.

En el caso de Bogotá, el Ideam dice que en la mañana, se espera que incremente la nubosidad con lloviznas ocasionales en diversos sectores de la ciudad, especialmente en el sur de la capital, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. “Durante la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de variada intensidad en sectores de Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Fontibón, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. No se descartan lluvias ocasionales de menor intensidad en el resto de la ciudad”, dice la entidad.

Para la noche, en la capital se prevén lloviznas o lluvias ligeras en sectores puntuales de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

Por otro lado, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo mayormente nublado durante el día, con lluvias principalmente hacia la isla de San Andrés.

