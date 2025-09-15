Este es el pronóstico del clima para la semana del 15 al 19 de septiembre

En Bogotá, se esperan lluvias especialmente hacia el final de la semana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante la semana del 15 al 19 de septiembre las lluvias predominarán en gran parte del territorio nacional, así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente boletín sobre el pronóstico del clima.

Según la entidad, las lluvias se concentrarán en sectores de la región Pacífica, el Caribe y el norte de la región Andina especialmente el lunes, martes y miércoles, pues hacia finales de la semana (jueves y viernes), la tendencia de las precipitaciones en estas regiones será a disminuir.

Para el martes, las lluvias más significativas se esperan en los departamentos de: La Guajira, norte de Magdalena, Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Guainía y en algunos sectores del occidente de Cundinamarca. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es posible que se registren lluvias de distinta intensidad a lo largo del día.

El miércoles se prevé que haya un incremento en los acumulados de precipitación en los mismos departamento del día anterior, y también en el norte de Norte de Santander, Atlántico, Risaralda, Caldas, Quindío, Vichada, Putumayo y Amazonas.

Para el jueves es posible que disminuyan las lluvias, pero el viernes se espera un aumento considerable en la región Caribe. Luis López, meteorólogo del Ideam, sostiene que el viernes puede ser el día más lluvioso de esta semana.

En el caso de Bogotá, durante los dos primeros días de la semana se esperan condiciones entre secas y algunas lluvias moderadas. Las precipitaciones más significativas se presentarán entre el 17 y el 19 de septiembre, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto. La temperatura oscilará entre 8 y 19 °C.

