Este jaguar rompió un récord: nadó, al menos, 1,3 kilómetros

Este es el jaguar. La imagen fue capturada por una de las cámara trampa. Foto: Leandro Silveira/Jaguar Conservation Fund, Brazil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el embalse de Serra da Mesa, en el centro de Brasil, un grupo de investigadores registró un inusual récord: un jaguar macho adulto nadó, al menos, 1,3 kilómetros. Esta hazaña fue registrada gracias a las imágenes captadas por medio de unas cámaras trampa.

(Lea: Estas son las claves del nuevo acuerdo sobre la pesca en el mundo)

De acuerdo con los investigadores, que registraron este hallazgo en la plataforma bioRxiv (donde se publican preprints que aún no han sido publicados formalmente), este podría ser el nado más largo registrado por uno de estos animales. De hecho, anotan que es posible que este jaguar nadara casi el doble de distancia.

Leandro Silveira, del Fondo para la Conservación del Jaguar en Brasil, en un comunicado aseguró que este ejemplar “podría haber nadado los 2,3 kilómetros en línea recta”. Además, confirmó que “este es el nado más largo de un gran felino confirmado por evidencia directa”.

(Puede leer: Estas son las regiones en las que lloverá el lunes 15 de septiembre, según el IDEAM)

Los jaguares son conocidos por ser excelentes nadadores y ya se han registrado casos que demuestran que son capaces incluso de cazar caimanes en el agua. A pesar de que estos datos ya se conocían, no se tenían registros de que nadaran más de 200 metros seguidos.

Silveira y su equipo instalaron en 2020 una serie de cámaras trampa alrededor de la presa. En la publicación, los científicos anotaron que “no está claro por qué el jaguar nadó tanto. La isla es relativamente pequeña”.

(Lea también: La especie invasora que amenaza las rutas migratorias de las tortugas gigantes en Galápagos)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜