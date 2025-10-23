Este es el pronóstico del clima para las principales ciudades del país

En Bogotá se esperan lluvias esporádicas a lo largo del día. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el nuevo pronóstico del tiempo para este jueves, 23 de octubre, que empezó con lluvias entre moderadas y fuertes, especialmente, en el Caribe colombiano.

La entidad menciona que es probable que se sigan registrando lluvias, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, sobre amplios sectores del mar Caribe colombiano, principalmente en su zona central y oriental, así como en áreas costeras y continentales de la región, debido a la influencia de la tormenta tropical Melissa.

También se esperan lluvias significativas hacia el Pacífico, y en el norte y centro de la región Andina. Las precipitaciones más intensas son probables, además de los departamentos del Caribe y el Pacífico, en Nariño, Antioquia, sur y oriente de Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, Meta, Vichada, Vaupés, Guainía y Caquetá.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén condiciones mayormente secas, aunque podrían presentarse lloviznas o lluvias esporádicas, especialmente en sus aguas circundantes, incluyendo la isla de San Andrés. Este departamento permanece en estado de Aviso por el paso de la tormenta tropical Melissa.

Para el caso específico de Bogotá, el Ideam dice que para la mañana se anticipan condiciones secas en la ciudad. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas esporádicas en la zona sur. En horas de la tarde, hay probabilidad de lloviznas y lluvias sectorizadas, particularmente en el occidente y norte de la capital, y en la noche se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado con tiempo seco, pero no se descartan lloviznas ocasionales en el sur y occidente de la capital.

En Barranquilla tampoco se descartan lloviznas o lluvias intermitentes especialmente durante la tarde y la noche, mientras que en Cartagena, predominará el cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias en distintos momentos del día; las más fuertes se esperan en la noche.

Tanto en Medellín, como en Tunja, Bucaramanga y Cali se pueden presentar lluvias de variada intensidad, especialmente, en la tarde y en la noche de este jueves.

