La tormenta tropical Melissa provoca lluvias y tormentas eléctricas en La Guajira y Magdalena

Redacción Ambiente
22 de octubre de 2025 - 04:14 p. m.
La Tormenta Tropical Melissa se mantiene al norte de la península de La Guajira, ejerciendo una influencia directa sobre el nororiente de Colombia.
Foto: UNGRD
La Tormenta Tropical Melissa se mantiene al norte de la península de La Guajira, ejerciendo una influencia directa sobre el nororiente de Colombia. Según el más reciente reporte de la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT), el sistema continúa generando lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de La Guajira y Magdalena, las zonas que experimentan el impacto más importante.

De manera indirecta, se esperan además precipitaciones de variada intensidad en otras zonas de la región Caribe, tanto en el territorio continental como marítimo

La MTACT, conformada por las principales entidades de gestión de riesgos y meteorología del país (IDEAM, DIMAR, Aerocivil, FAC y UNGRD), ha declarado el estado de Alistamiento no solo para La Guajira y Magdalena, sino también para las Islas Cayos del norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adicionalmente, se mantiene un estado de Aviso para Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y el Golfo de Urabá, en Antioquia, mientras que San Andrés Isla y Providencia permanecen en Vigilancia.

Las autoridades detallan que las condiciones actuales en el Mar Caribe representan un riesgo claro para la navegación. La Tormenta Melissa registra vientos sostenidos cercanos a los 84 kilómetros por hora (km/h) y un oleaje que supera los tres metros. Ante este panorama, la Dirección General Marítima (DIMAR) ha emitido una recomendación a la comunidad marítima y pesquera para que extremen precauciones y acaten las posibles restricciones que puedan imponer las capitanías de puerto debido al fenómeno.

Se prevé que el sistema siga su trayectoria hacia el noroccidente, manteniendo la generación de vientos fuertes y el fenómeno de mar de fondo en el norte y centro del Caribe. Por su parte, la Aeronáutica Civil ha informado que la operación aérea se mantiene sin afectaciones, aunque continúa monitoreando los reportes meteorológicos.

Finalmente, la MTACT hace un llamado a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo. La solicitud es reforzar las medidas de preparación, incluyendo la verificación de posibles refugios y la implementación de acciones preventivas frente a potenciales inundaciones o crecientes súbitas. A la población en general, las autoridades recomiendan la autoprotección: evitar transitar por corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas durante las tormentas eléctricas y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas. La Mesa Técnica continuará el seguimiento a la evolución de Melissa.

Por Redacción Ambiente

