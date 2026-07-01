Este es el pronóstico del tiempo para el miércoles 1 de julio de acuerdo con el Ideam

Panorámica de Bogotá con cielo nublado y fuertes lluvias. Foto: Óscar Pérez

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este miércoles 1 de julio se espera un leve descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas en gran parte del territorio nacional frente a las condiciones del martes 30 de junio.

Sin embargo, en distintos sectores del Pacífico, el norte de la región Andina, el sur del Caribe y el piedemonte y centro de la Orinoquía y Amazonia, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones.

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En los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía y Amazonas, se esperan los principales acumulados de precipitaciones.

Al mismo tiempo, el Instituto advirtió que se esperan condiciones meteorológicas que propicien valores cercanos o incluso superiores a los históricos de las temperaturas máximas en los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar, Chocó, Antioquia, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá y Santander.

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De igual manera, estas condiciones de temperatura podrían estar acompañadas de humedad atmosférica importante, lo que daría lugar a sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en casi todas las regiones del país.

Por estas condiciones, 588 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios en el país. De estos, 179 municipios se encuentran en alerta roja, siendo Boyacá (27), Norte de Santander (27), Magdalena (21) y Atlántico (17) los departamentos que más entidades concentran en este nivel.

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En 162 municipios también hay algún nivel de alerta por deslizamientos. 59 de estos se encuentran en alerta roja, siendo Chocó (23), Antioquia (7) y Cundinamarca (5) los departamentos que más municipios concentran en este nivel.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

Para la capital del país, el Ideam pronostica una mañana con cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

Ya en horas de la tarde, aunque se mantendrán las condiciones descritas, no se descarta la probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en Suba y Engativá. En la noche, con un cielo entre parcial y mayormente nublado, se espera predominio de tiempo seco.

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