Este fin de semana lloverá en varias regiones de Colombia, dice el Ideam

El sábado y domingo se espera que llueva en varias regiones. Foto: El Espectador - El Espectador

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Como es habitual, el Ideam publicó este viernes el boletín en el que detalla cuál es su pronóstico del tiempo para este fin de semana que, además, se extenderá por el lunes festivo.

De acuerdo con el instituto, se espera que llueva en varias de las regiones afectadas por el terremoto. Serán precipitaciones entre moderadas y fuertes que se presentarán, especialmente, el sábado y el domingo. Lloverá en varios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.

De hecho, es posible que en algunos de esos territorios haya actividad eléctrica.

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Además, dice, el “tránsito de la onda tropical No. 37 favorecerá las lluvias con mayor intensidad en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía”.

Mientras tanto, en Bogotá, el cielo estará entre parcial a mayormente nublado, con mayor probabilidad de lluvias el domingo. Las temperaturas mínimas estarán entre 9 °C y 11 °C. Las máximas, entre 18 °C y 20 °C.

¿Cuál es el pronóstico para el sábado?

El Ideam señala que para el sábado se esperan condiciones nubladas y lluvias en diferentes sectores del país, principalmente en la región Pacífica; en el sur y centro de la región Caribe; el norte y occidente de la región Andina, y sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

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De igual forma, habrá lluvias en Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander y Norte de Santander, así como en el golfo de Urabá. Es posible que en eso lugares haya tormentas eléctricas.

En los siguientes departamentos también lloverá pero en menor medida: Cesar, Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Lo mismo ocurrirá en la Sierra Nevada de Santa Marta.

¿Qué sucederá el domingo?

Ese día se espera que llueva en la región Caribe, en el centro y en el norte de la región Andina; en el centro y norte de la región Pacífica, y en el norte de la Orinoquía.

Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Cesar, Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas y el norte de Boyacá serán los puntos donde habrá más lluvias. Incluso, puede haber actividad eléctrica.

Por otra parte, habrá lluvias moderadas en La Guajira, Cundinamarca, Nariño, Casanare, norte y occidente de Tolima, oriente de Vichada y Guainía, así como en áreas dispersas de Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

¿Cuál es el pronóstico para el lunes festivo?

Según el Ideam, “persistirán las condiciones nubosas y las lluvias en el norte y occidente del país”.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en “la región Caribe, especialmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; en el norte y en el occidente de la región Andina, particularmente en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte de Boyacá; a lo largo de la región Pacífica, en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y en el norte de la Orinoquía, principalmente en Arauca y Casanare”.

En Boyacá, Cundinamarca, Meta y Vichada habrá lluvias ligeras o moderadas. Lo mismo sucederá en parte de la Amazonía, especialmente en Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

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